Chefferie: la mort de la reine oblige le Parti conservateur à réajuster ses plans

OTTAWA — Le décès de la reine incite le Parti conservateur du Canada (PCC) à repenser sa façon d’annoncer l’identité de son prochain chef.

Le parti avait prévu de procéder à l’annonce lors d’un événement à Ottawa samedi, mais la mort de la monarque signifie maintenant que le pays sera en deuil pendant cette période.

Le président du comité d’organisation des élections à la direction du parti a déclaré dans un communiqué que le parti respecterait les protocoles entourant sa mort.

Ian Brodie a indiqué que le comité «envisage une manière appropriée et respectueuse» d’annoncer les résultats de la course et fournira une mise à jour tôt vendredi.

Le parti a déjà réservé un espace dans un centre de congrès au centre-ville d’Ottawa, vendu des billets pour 150 $ et a une liste de conférenciers pour l’événement.

Le parti est également en train de mettre plus de 400 000 bulletins de vote dans des machines à compter pour se préparer à l’annonce des résultats attendue samedi.