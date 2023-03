Chemin Roxham: Éric Duhaime propose un front commun contre Ottawa

QUÉBEC — Le chef conservateur Éric Duhaime appelle les principaux partis politiques au Québec à former un front commun contre Ottawa dans le dossier du chemin Roxham.

En conférence de presse à Québec jeudi, M. Duhaime a dit souhaiter partir en délégation à Ottawa pour exiger la fermeture définitive du chemin Roxham.

L’an dernier, un nombre record de 39 171 demandeurs d’asile ont été interceptés au chemin Roxham, un point d’entrée non officiel situé à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie.

Depuis, le premier ministre François Legault ne cesse de répéter que la capacité d’accueil du Québec a été dépassée, sans que ses interventions n’aient eu beaucoup d’impact jusqu’à présent.

Selon M. Duhaime, cette immigration «illégale» est devenue un «fléau».

«Le climat est plus favorable que jamais pour qu’on aille de l’avant et pour qu’une délégation québécoise des cinq chefs s’en aille à Ottawa. Les Québécois aiment ça quand on travaille ensemble», a-t-il déclaré.