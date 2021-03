Chine: au tour du Canadien Michael Kovrig de subir un procès à Pékin, lundi

PÉKIN, Chine — C’était au tour de Michael Kovrig d’entrer en procès lundi en Chine, trois jours après que son compatriote canadien Michael Spavor ait lui aussi subi une audience judiciaire.

Les deux Canadiens ont été arrêtés en décembre 2018, quelques jours après qu’une dirigeante de la multinationale chinoise Huawei ait été arrêtée à Vancouver, à la demande des États-Unis. Depuis, elle est soumise à une procédure d’extradition.

Comme ce fut le cas lors du procès de l’entrepreneur Michael Spavor à Dandong vendredi dernier, les autorités chinoises ont interdit aux diplomates canadiens d’assister à la comparution de Michael Kovrig lundi à Pékin et les audiences ont été tenues derrière des portes closes.

À l’extérieur de l’immeuble où ont eu lieu les procédures, lundi, le chef de mission adjoint à l’ambassade du Canada à Pékin, Jim Nickel, a signalé aux journalistes présents qu’on lui avait confirmé le début du procès de Michael Kovrig, un diplomate de carrière qui, à l’instar de l’autre Canadien, est accusé d’avoir mis en péril la sécurité nationale de la Chine.

Jim Nickel a déclaré que Michael Kovrig était détenu de façon arbitraire depuis plus de deux ans et a dénoncé l’absence de transparence du processus judiciaire.

Il a aussi remercié les 26 pays ayant des ambassades à Pékin qui ont délégué des représentants afin de démontrer leur appui au Canada qui réclame la remise en liberté immédiate des deux Canadiens.

Au moment de la déclaration de M. Nickel, on ignorait à quel moment le verdict au procès de Michael Kovrig serait prononcé. Dans le cas de Michael Spavor, le tribunal s’est limité à dire vendredi que le verdict serait communiqué à une date qui respectera la loi chinoise.

Le premier ministre Justin Trudeau a répété vendredi dernier que les détentions arbitraires de MM. Spavor et Kovrig étaient totalement inacceptables. Il a dit qu’il était désolant de voir que non seulement la Chine ait utilisé la détention arbitraire contre les deux citoyens canadiens, mais aussi que ce processus se passe dans la non-transparence et que des représentants consulaires canadiens soient exclus des audiences judiciaires.