Chine: croissance économique de 3,2 % au 2e trimestre terminé en juin dernier

PÉKIN, Chine — Parmi les principales économies du monde, celle de la Chine devient la première à afficher une croissance depuis le début de la pandémie mondiale du coronavirus.

Au plus récent trimestre, l’économie chinoise a progressé de 3,2 % alors que les confinements ont été levés et que les établissements manufacturiers et commerciaux ont rouvert leurs portes.

Lors du trimestre précédent, le premier de l’année, la Chine avait subi une contraction de 6,8 % de son économie, sa pire performance depuis le milieu des années 1960.

La croissance de 3,2 % du trimestre ayant pris fin en juin dernier a tout de même été la plus faible de la Chine depuis le début des années 1990.

C’est en Chine que la crise provoquée par le coronavirus a débuté, en décembre dernier. Le pays a été le premier à ralentir son économie, mais aussi le premier à la redémarrer quelques mois plus tard.

Des économistes observent que le secteur manufacturier chinois, de même que certaines autres industries, fonctionnement presque normalement maintenant. Cependant, les dépenses des consommateurs demeurent faibles car les craintes de pertes d’emploi persistent.