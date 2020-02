Chine: hausse soudaine du nombre de personnes infectées au coronavirus

PÉKIN, Chine — La Chine rapporte jeudi que 254 autres personnes sont mortes du coronavirus de même qu’un bond en une journée de 15 152 nouveaux cas de personnes infectées par la maladie, en raison d’une nouvelle méthodologie de calcul appliquée dans la province chinoise du Hubei, la plus touchée.

D’après les autorités chinoises, le nouveau bilan du nombre de décès depuis l’éclosion du Covid-19, il y a un peu plus de deux mois, s’établissait jeudi à 1367 et le nombre de personnes infectées se chiffrait à 59 804.

Il semble que la nouvelle façon de calculer tienne davantage compte des diagnostics des médecins, non seulement des résultats officiels des tests de laboratoire. On veut ainsi accélérer le processus de confirmation des cas et le traitement des personnes infectées.

Par ailleurs, l’agence de presse officielle Xinhua annonce le remplacement de deux dirigeants du Parti communiste chinois, celui à la direction de la province du Hubei et le secrétaire responsable de la capitale provinciale, Wuhan.