Chine: les Canadiens Kovrig et Spavor, déjà détenus, sont formellement arrêtés

PÉKIN, Chine — Nouvelle escalade dans l’affrontement diplomatique qui oppose le Canada à la Chine.

La Chine annonce que les deux Canadiens qui sont détenus depuis décembre dernier viennent d’être formellement mis en état d’arrestation.

La nouvelle a été confirmée par Brittany Fletcher, porte-parole d’Affaires mondiales Canada, qui ajoute que le Canada condamne fermement leur arrestation arbitraire comme il avait condamné leur détention arbitraire le 10 décembre.

En conférence de presse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang, a expliqué que Michael Kovrig, un ancien diplomate canadien en Chine et un homme d’affaires, Michael Spavor, étaient soupçonnés d’espionnage en lien avec des secrets d’État.

Affaires mondiales Canada demande que la Chine libère immédiatement M. Kovrig et M. Spavor et affirme que ces deux Canadiens et leurs familles continueront de recevoir des services consulaires. En raison des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aucune autre information ne peut être divulguée, selon les autorités canadiennes.

Affaires mondiales Canada rappelle que plusieurs pays appuient la position du Canada dans ce dossier, notamment les États-Unis, la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Espagne, le Danemark et les pays baltes, ainsi que l’OTAN, l’Union européenne et le G7.

Selon plusieurs observateurs, l’escalade des tensions entre la Chine et le Canada a débuté avec l’arrestation à Vancouver, en décembre dernier, de la dirigeante du géant chinois des télécommunications Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis qui la soupçonnent de fraude.