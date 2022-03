Choc pétrolier: T.-N.-L. s’attend à des redevances supplémentaires de 70 M $

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — La ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador s’attend à recevoir du secteur pétrolier environ 70 millions $ de plus en redevances pour l’exercice en cours — et elle annonce qu’une partie de cette somme sera utilisée pour aider les citoyens vulnérables à faire face à la flambée des prix des carburants et des aliments.

Siobhan Coady a annoncé mardi un plan en cinq points, totalisant environ 22,2 millions $, destiné principalement aux personnes âgées et aux citoyens à faible revenu frappés par l’augmentation du coût de la vie, attribuée à la guerre en Ukraine et à la pandémie mondiale.

Ce plan comprend une augmentation de 10 % de la prestation provinciale aux aînés et son supplément de revenu. Il s’agit dans les deux cas de crédits d’impôt remboursables, par versements trimestriels.

La ministre Coady a également annoncé mardi, à Saint-Jean, une prestation forfaitaire de 400 $ pour les familles qui reçoivent un soutien au revenu, et de 200 $ pour les personnes seules.

Le ministre de l’Environnement, Bernard Davis, s’est joint à Mme Coady pour annoncer de son côté des remises à ceux qui achètent des véhicules électriques, ou qui passent du mazout à l’électricité pour chauffer leur maison.

Comme d’autres provinces canadiennes, Terre-Neuve-et-Labrador a connu une hausse vertigineuse des coûts de carburants, alors que l’invasion de l’Ukraine par la Russie fait grimper les prix du pétrole. Mais la ministre Coady a rappelé que ces hausses se traduiraient aussi pour le gouvernement par une manne d’environ 70 millions $ en redevances du secteur pétrolier extracôtier au cours de l’exercice en cours.

Elle a rappelé aux journalistes que ce chiffre n’est qu’une estimation, car le gouvernement finalise son prochain budget, qui sera déposé le 7 avril.

Dans le budget de l’année dernière, le gouvernement, pour calculer les redevances attendues, s’appuyait sur un prix du pétrole à 64 $ le baril, qui a été porté à 74 $ le baril dans une mise à jour de novembre, a-t-elle déclaré. Or, dimanche, le prix du baril dépassait 109 $, bien que ce prix ait chuté au cours des deux derniers jours — il était tombé en dessous de 95 $ plus tôt mardi.

La ministre Coady a indiqué que les recettes supplémentaires seraient utilisées pour payer les programmes annoncés mardi et pour aider à réduire le déficit de la province, qui s’élevait en novembre à environ 595 millions $ pour l’exercice 2021-2022.