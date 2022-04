Choisir entre repas ou médicament: Jeunesse au Soleil sonne l’alarme

MONTRÉAL — L’organisme montréalais Jeunesse au Soleil tire la sonnette d’alarme, alors que la haute inflation oblige plusieurs ménages à faire des choix difficiles.

De plus, avec les vagues de froid de l’hiver, «les gens ont utilisé plus d’électricité pour se chauffer, sans compter la crise du logement à Montréal, dont la majorité des loyers sont au-dessus des moyens de la clientèle, a déploré le directeur des services d’urgence de l’organisme, Eric Kingsley, dans un communiqué de presse. En ajoutant le coût de l’essence, les gens sont très durement touchés.»

En entrevue téléphonique, il a ajouté qu’«on le voit à l’épicerie, l’argent il va moins loin, le budget familial, il n’a pas autant d’impact. Les personnes n’ont plus autant de marge de manœuvre pour ajouter une dépense comme un médicament».

Jeunesse au Soleil rappelle que seulement depuis le début de l’année, «plus de 10 000 personnes ont eu recours à l’aide» qu’il dispense, que ce soit pour manger, acheter des médicaments, se chauffer, se vêtir ou répondre à d’autres nécessités. Parmi elles, 16 % disposaient pourtant d’un revenu d’emploi, le double de ce que l’on voyait à la même période l’année dernière.

Repas ou pilule?

Le pharmacien Aleck Brodeur, propriétaire d’un Familiprix à Montréal-Est, est aux premières loges de cette crise.

«Plusieurs patients ne peuvent se permettre certains médicaments dont les prix sont régis par la RAMQ (Régie de l’assurance maladie du Québec), a-t-il témoigné dans le communiqué. Personne ne devrait être dans une position où elle doit décider entre manger ou prendre sa médication, ou même quels médicaments prendre et lesquels omettre. L’arrêt de traitement se traduit souvent par des allers à l’hôpital».

Des Montréalais pris avec ce dilemme, Jeunesse au Soleil en voit «quasiment chaque jour», a indiqué M. Kingsley. «Même si c’est un ou deux par jour, à la fin de l’année, ça finit par être 450 personnes qu’on a aidées.»

Le programme d’aide permet de payer des médicaments sur une base ponctuelle. Pour ceux qui doivent prendre une prescription pendant plusieurs mois, l’organisme les dirige vers sa banque alimentaire, qui permet de faire des économies qui peuvent ensuite être utilisées à la pharmacie.

Les gens qui ont besoin de ce soutien n’ont souvent «pas encore accès à une assurance privée», et sont sans emploi, a expliqué M. Kingsley. Ce sont souvent «des personnes plus âgées qui ne travaillent plus, qui sont sur l’assurance publique de l’État».

«C’est un grand stress d’être mis dans cette position-là (…) faire ce choix-là de se priver soit de nourriture soit de médication n’est pas favorable pour la santé de personne.»

