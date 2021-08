Chris Boucher et Luguentz Dort reçoivent une médaille d’honneur

MONTRÉAL — Les étoiles de la NBA Chris Boucher et Luguentz Dort recevront une médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec vendredi matin à l’école secondaire Calixa-Lavallée, des mains de la députée de Bourassa-Sauvé, Paule Robitaille.

«Nous leur rendons hommage parce qu’ils sont l’exemple en chair et en os que lorsqu’on se met à rêver, à y croire, à s’atteler à la tâche et qu’on se sent valorisé, épaulé, tout devient possible», a déclaré Mme Robitaille dans un communiqué.

Luguentz Dort, qui a notamment fréquenté cette école du quartier Montréal-Nord où il a grandi, revient cette fois-ci par la grande porte. Le joueur du Thunder d’Oklahoma City ainsi que son collègue des Raptors de Toronto auront l’occasion d’échanger avec des jeunes des équipes de basketball masculines et féminines de Calixa-Lavallée.

L’événement sera suivi d’une prise de photos avec les deux joueurs vedettes.