Christian Dubé annonce un autre plan de rattrapage des chirurgies

QUÉBEC — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé mercredi un autre plan de rattrapage des chirurgies, en compagnie du président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Dr Vincent Oliva.

Plus de 17 000 Québécois sont en attente d’une opération depuis plus d’un an. En septembre 2022, cette liste s’établissait à environ 22 000 patients.

Le plan vise à ramener le nombre de patients en attente d’une intervention chirurgicale depuis plus d’un an au niveau d’avant la pandémie, c’est-à-dire 2500, d’ici le 31 décembre 2024.

Le gouvernement s’est aussi fixé un objectif intermédiaire, en mars 2024, pour que cette liste soit rendue à 7500. Les établissements ont tous chacun une cible de réduction individuelle.

Pour ce faire, on tentera d’optimiser les salles d’opération et de rouvrir celles qui sont fermées. Il sera également possible de faire du temps supplémentaire, de façon volontaire, les soirs, les fins de semaine et les jours fériés.

Le gouvernement compte également profiter davantage des centres médicaux spécialisés.

L’année passée, Christian Dubé promettait de retrouver le taux prépandémique dès le printemps 2023, mais cette cible a été ratée. Environ 400 millions $ seront investis pour réaliser le rattrapage. Selon le gouvernement, cette enveloppe est comprise dans l’entente conclue en 2019 avec la FMSQ.