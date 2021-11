Christian Dubé rencontrera les partis d’opposition pour parler du variant Omicron

QUÉBEC — Le ministre de la Santé, Christian Dubé, rencontrera mardi matin les représentants de tous les partis pour faire le point sur l’évolution du nouveau variant Omicron.

Il fait ainsi suite à une demande de Québec solidaire (QS) qui demandait une rencontre le plus tôt possible avec le ministre, les experts de la santé publique et tous les partis d’opposition.

Vendredi dernier, La Presse Canadienne avait obtenu la lettre transmise par le porte-parole de QS en matière de santé, Vincent Marissal, au ministre de la Santé.

Il réclamait une réunion en raison de l’augmentation rapide des cas de COVID-19 au Québec, à quelques semaines de Noël, mais aussi en raison de la progression inquiétante du variant Omicron.

Le ministre Dubé prendra part à cette rencontre virtuelle, par vidéoconférence, en compagnie du directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Tous les partis d’opposition sont censés être aussi représentés par un de leurs élus.

Lors d’une conférence de presse à Montréal, lundi, le ministre de la Santé a confirmé qu’un cas de contamination au variant Omicron a été identifié au Québec. Il a de plus précisé que la santé publique a identifié115 voyageurs provenant des pays africains considérés comme étant problématiques.

Le ministre Dubé a averti que l’apparition de ce variant est cause de préoccupation, particulièrement pour les voyageurs.

«On demande aux Québécois qui voyagent à l’étranger de demeurer excessivement vigilants parce que les exigences au retour de voyage pourraient évoluer rapidement. (…) Peu importe où vous voyagez, il faut rester prudents», a-t-il dit.

Le ministre Dubé a fait valoir qu’il est d’abord nécessaire de déterminer si le variant résiste ou non aux vaccins, ce qui n’est pas acquis, et aussi s’il est plus contagieux et s’il est plus virulent.