Chrystia Freeland, ex-journaliste élue pour la première fois en juillet 2013

La nouvelle ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland en cinq dates:

– 2010: après avoir commencé sa carrière en journalisme en Ukraine comme correspondante du Financial Times, du Washington Post et de The Economist, elle se joint à l’agence de presse Thomson Reuters;

– juillet 2013: elle est élue pour la première fois comme députée dans Toronto Centre;

– octobre 2015: élue députée dans University-Rosedale et réélue en octobre 2019;

– de novembre 2015 à janvier 2017: elle assume les fonctions de ministre du Commerce international et supervise les négociations concernant l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne;

– de janvier 2017 à novembre 2019: elle assume les fonctions de ministre des Affaires étrangères et dirige la renégociation de l’accord Canada-États-Unis-Mexique.