CHSLD Herron: des résidents couchés, dans le noir, une couverture par-dessus la tête

MONTRÉAL — Quand Brigitte Auger est arrivée au CHSLD Herron, le soir du 29 mars 2020, elle a fait le tour des chambres pour vérifier l’état des résidents. Certains étaient couchés dans leur lit, la lumière éteinte, une couverture par-dessus la tête. Même si elle se dit non pratiquante, elle a fait un signe de croix, espérant trouver en chacun «une personne vivante».

C’est ce que la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées du CIUSSS de l’Ouest-de-l’ìle-de-Montréal, Brigitte Auger a raconté à la coroner Géhane Kamel, jeudi.

La coroner enquête sur les décès d’ainés et de personnes vulnérables survenus pendant la première vague de la COVID-19, au printemps 2020, particulièrement sur Herron, à Dorval, où 47 personnes sont décédées.

Mme Auger est venue prêter main-forte au CHSLD, comme d’autres de ses collègues cadres du CIUSSS, bien qu’elle n’avait pas de formation d’infirmière. Elle affirme qu’elle était là «en soutien» à la direction du CHSLD privé non conventionné, et non par mise en tutelle dès ce moment-là.

Elle avoue qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’elle a vu ce soir-là à Herron. Certes, tous les CHSLD et les résidences privées pour aînés manquaient de personnel, à cause de la pandémie, mais pas à ce point, a-t-elle dit.

Elle a eu plusieurs échanges avec la propriétaire de Herron, Samantha Chowieri, et ne l’a pas trouvée de mauvaise foi. Elle l’a dépeinte comme une jeune gestionnaire qui n’avait pas beaucoup d’expérience et qui ne connaissait même pas les lieux. Mais elle cherchait aussi à trouver du personnel, a estimé Mme Auger.