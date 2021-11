CHSLD: l’enquête de la coroner Kamel se rapproche de la ministre Danielle McCann

QUÉBEC — L’enquête de la coroner Géhane Kamel sur les milliers de décès survenus en CHSLD lors de la première vague de la pandémie se rapproche de l’ex-ministre de la Santé, Danielle McCann.

Après avoir entendu plusieurs travailleurs et experts, dont le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, la coroner doit en principe interroger la ministre du gouvernement Legault mercredi.

Lundi, le Dr Arruda a révélé qu’il «suspectait» dès le mois de janvier 2020, soit bien avant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire le 13 mars, que les CHSLD allaient être frappés par la COVID-19.

Mardi, en matinée, c’est la sous-ministre adjointe, Direction générale des aînés et des proches aidants au ministère de la Santé, Natalie Rosebush, qui était sur le gril.

La coroner a voulu savoir comment les CHSLD avaient été préparés à la pandémie. Elle a annoncé qu’elle considérait le témoignage du bras droit de la ministre responsable des Aînés «particulièrement important».

«Vous portez, malheureusement, quelque chose sur vos épaules qui est très lourd.»

Mme Rosebush a expliqué qu’un guide avait été publié le 12 mars et qu’un groupe d’experts avait été formé le 11 avril. Au 31 mars, il y avait déjà 400 éclosions en CHSLD, a souligné le Dr Jacques Ramsay, qui assiste la coroner.

«Votre groupe arrive le 11 avril, il est un peu tard», a-t-il dit. «On le savait que ça arriverait, a renchéri Me Kamel. On a mis beaucoup d’actions sur les milieux hospitaliers, et c’est comme si vous, vous étiez là, mais toujours sur la voie d’accotement, à côté du gros système de santé. (…) Comment vous expliquez ça?

«Si ça avait été les enfants, si on avait parlé d’enfants, bien on serait probablement tous dehors à se déchirer la chemise. Là, ce sont des aînés, c’est comme si c’était dans l’air du temps, que c’était naturel qu’ils allaient…», a-t-elle ajouté, sans finir sa phrase.

L’enquête se poursuit mardi après-midi avec le témoignage de Luc Desbiens, sous-ministre adjoint, Direction générale des infrastructures, de la logistique, des équipements et de l’approvisionnement.

Il est également prévu que la coroner entende celui qui était le sous-ministre en titre au ministère de la Santé lors de la première vague de COVID-19, Yvan Gendron.