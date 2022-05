Churchill Falls: Terre-Neuve-et-Labrador se prépare pour la fin de l’entente

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a mis sur pied un groupe d’experts pour examiner comment la province pourrait tirer le meilleur parti de la fin d’un accord énergétique controversé avec le Québec, lorsqu’elle arrivera en 2041.

Le premier ministre Andrew Furey a déclaré aux journalistes, mercredi, que le groupe d’experts examinera comment l’électricité produite par la centrale hydroélectrique de Churchill Falls, dans le centre du Labrador, pourrait être utilisée par la province.

Le groupe de 12 personnes composé d’universitaires, de scientifiques, d’avocats et de gens d’affaires fera également des recommandations sur les améliorations à apporter à la centrale de 5428 mégawatts et à ses installations de transmission.

L’entente de 1969 permet à Hydro-Québec d’acheter la majorité de l’électricité produite à la centrale, permettant ainsi au Québec de conserver l’essentiel des profits.

L’accord a longtemps été une épine dans le pied de Terre-Neuve-et-Labrador, bien que M. Furey ait déclaré mercredi qu’il était important de ne pas laisser les considérations actuelles être ancrées dans les émotions passées.

Il dit avoir eu des discussions avec le premier ministre François Legault au sujet de la fin de l’accord, et le groupe d’experts annoncé mercredi positionnera Terre-Neuve-et-Labrador pour que la situation lui soit le plus bénéfique possible lorsque ce jour viendra.