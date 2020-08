Chute sur un chantier de construction à Québec: un homme grièvement blessé

QUÉBEC — Un homme a été grièvement blessé lors d’une chute sur un chantier de construction à Québec

Les services d’urgence ont été avisés de l’accident mercredi, un peu avant 16 h15, survenu sur la rue Mackay, dans le secteur de Sainte-Foy.

Peu de détails étaient disponibles en début de soirée, si ce n’est que l’homme blessé a été transporté dans un centre hospitalier de la région pour y soigner des blessures graves.

Les enquêteurs du module des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont été appelés sur les lieux. Les premiers éléments de l’enquête laissent croire «qu’il n’y aurait aucune incidence criminelle», selon l’agent Pierre Poirier, porte-parole du SPVQ.

Des enquêteurs de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) se déplaceront également sur les lieux puisque la CNESST devra identifier pour les causes et circonstances de ce qui est considéré comme étant un accident de travail.