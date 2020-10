Cinq autres désinfectants pour les mains font l’objet d’un rappel de Santé Canada

OTTAWA — Santé Canada a ajouté cinq nouveaux produits à sa liste croissante de désinfectants pour les mains qui font l’objet d’un rappel au pays.

L’agence a retiré deux produits «Sanix», parce qu’ils contiennent du méthanol, un ingrédient qui n’est pas autorisé dans les désinfectants pour les mains.

Les autorités ont également rappelé le désinfectant pour les mains et pulvérisateur antibactérien «Purify», de marque Prairie Potions, qui contient aussi du méthanol.

Enfin, le désinfectant pour les mains «Last Best Brewing and Distilling» et le désinfectant pour les mains «Nomad» (Citronnelle) de la compagnie Rocky Mountain Soap sont tous deux rappelés pour avoir omis des déclarations de risque et parce qu’ils contiennent de l’éthanol de qualité technique non autorisé.

Depuis juin, Santé Canada a rappelé plus d’une centaine de produits désinfectants pour les mains, souvent parce qu’ils contenaient des ingrédients non autorisés ou qu’ils affichaient un étiquetage inapproprié.