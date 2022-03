Cinq chercheurs canadiens reçoivent le prestigieux prix Killam pour leurs recherches

OTTAWA — Un sociologue spécialisé dans les questions d’équité en éducation et en emploi et un cardiologue de renom figurent parmi les cinq chercheurs canadiens qui ont reçu le prestigieux prix Killam cette année pour leur contribution à leur domaine respectif.

Le Conseil des arts du Canada a dévoilé mardi les lauréats de ce prix qui s’accompagne d’une bourse de 100 000 $.

Ces distinctions sont décernées annuellement à des chercheurs qui se sont distingués dans les domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences naturelles, des sciences de la santé et de l’ingénierie.

Le titulaire de la chaire Jean Augustine en éducation, communauté et diaspora à l’Université York de Toronto, Carl E. James, est l’un des récipiendaires. Il a été honoré pour ses recherches sur la façon de créer une société plus équitable et ses travaux interdisciplinaires concernant l’identité, la race, la classe sociale, le sexe, la racialisation et l’immigration.

Le cardiologue et épidémiologiste Salim Yusuf, de l’Université McMaster de Hamilton, a été récompensé pour ses travaux sur la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires.

L’éthicienne Françoise Baylis, de l’Université Dalhousie à Halifax, a été saluée pour ses contributions à la recherche concernant la procréation assistée, la transplantation, la stimulation cérébrale profonde et l’amélioration génétique.

Les autres récipiendaires sont l’expert en nanochimie de l’Université de Toronto Geoffrey Ozin, dont les travaux ont inspiré la mise au point des batteries au lithium-ion, des supercondensateurs et des piles à combustible, et le professeur de physique de l’Université Dalhousie Jeff Dahn, reconnu comme un pionnier de la technologie des batteries utilisées dans les outils électriques et les véhicules électriques.

Les lauréats du prix Killam sont sélectionnés par un comité formé de leurs pairs.

Aucun chercheur des universités du Québec n’a reçu le prix cette année. En 2021, Michel Bouvier, professeur au Département de biochimie et médecine moléculaire de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, avait été récompensé pour ses travaux en signalisation cellulaire et en pharmacologie moléculaire.

Gilbert Laporte, professeur honoraire à HEC Montréal, avait quant à lui reçu le prix pour sa contribution à la recherche opérationnelle, qui est reconnue mondialement.

Créées en 1965, les fiducies Killam sont évaluées à environ 500 millions $, dont près de 70 millions proviennent du Conseil des arts du Canada.

Le programme a été créé par Dorothy Killam à la mémoire de son défunt mari, Izaak Walton Killam.