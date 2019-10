Cinq faits saillants du portfolio de Roger Taillibert

MONTRÉAL — Si Roger Taillibert est surtout connu des Montréalais pour la réalisation des installations olympiques, l’architecte français aura laissé sa marque aux quatre coins de la planète.

Voici cinq faits saillants de son portfolio.

——————-

Le Parc des Princes de Paris

Ce stade est installé dans le sud-ouest de la ville de Paris depuis 1897, mais Roger Taillibert l’a remis à neuf en 1972. Il deviendra le premier d’Europe à être doté d’un éclairage intégré au toit et peut accueillir quelque 45 000 spectateurs. Qualifié d’«avant-gardiste» par certains, le stade conçu par M. Taillibert est de forme elliptique et s’appuie sur des portiques en porte-à-faux. Il accueille le célèbre club de football Paris Saint-Germain depuis 1974.

https://www.fifa.com/womensworldcup/destination/stadiums/stadium/37066/ (en anglais)

Le stade Khalifa de Doha

Ce stade qui compte aujourd’hui 40 000 places serait le plus grand du Qatar. Il a été inauguré en 1976 pour accueillir la Coupe du Golfe des Nations de football, avant d’être rénové à quelques reprises au fil des ans. Des travaux entamés en 2014 comprenaient l’ajout de sièges et l’installation d’une membrane de toit pour recouvrir 70 pour cent du stade. Il est le domicile de l’équipe nationale de football du Qatar.

https://www.sc.qa/en/stadiums/khalifa-international-stadium (en anglais)

La piscine de Deauville

Le site internet de la mairie de Deauville souligne «l’architecture singulière» de cette piscine imaginée par Roger Taillibert: «De l’extérieur, elle ressemble à un coquillage. À l’intérieur, c’est une immense voûte qui capte la lumière». Ce sera l’un des premiers projets en France de M. Taillibert. Ce dernier opte «pour une réalisation audacieuse loin du style « Normand » alors en vogue sur la Côte Fleurie et met en œuvre un procédé de voiles minces à longue portée, expérimenté au début des années 1960 et dont il devient le spécialiste».

https://www.mairie-deauville.fr/la-piscine-olympique-deau-de-mer

Le Stadium Lille Métropole

Le stade a été construit en 1975 et inauguré le 29 mai 1976. Il pouvait à ce moment accueillir 35 000 spectateurs. Les championnats de France d’athlétisme de 1976 sont la première grande épreuve sportive à y être organisée.

http://www.stadium-lillemetropole.fr/

Le Centre national sportif et culturel d’Coque (Luxembourg)

M. Taillibert a présenté son plan pour le centre en février 1974. Les installations de verre, de bois et de béton sont comprises dans six gigantesques coquilles de cuivre renversées (d’où le nom de «d’Coque»). M. Taillibert se serait librement inspiré de ses travaux sur les installations olympiques de Montréal, qui se poursuivaient à ce moment. Le centre comprend notamment une piscine couverte avec bassin olympique, un bassin pour enfants, une fosse de plongée de 15 mètres, une tour de plongeon de dix mètres, un terrain d’entraînement pour équipes de sport, des restaurants, des salles de conférences et un centre d’hébergement.

https://www.visitluxembourg.com/fr/adresse/pool/centre-national-sportif-et-culturel-d-coque