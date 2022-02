Cinq joueurs de hockey suspendus 25 matchs pour avoir proféré des insultes racistes

CHARLOTTETOWN — Les instances dirigeantes du hockey de l’Île-du-Prince-Édouard ont annoncé vendredi qu’elles avaient imposé des suspensions de 25 matchs à cinq joueurs accusés d’avoir proféré des insultes racistes à l’endroit d’un gardien de but de la Nouvelle-Écosse en novembre dernier.

Mark Connors, un gardien de but âgé de 16 ans de l’équipe AA U18 des Hawks de Halifax, a affirmé qu’un groupe d’adolescents lui avait proféré des insultes racistes depuis les gradins de l’aréna lors d’un match à Charlottetown, et qu’il avait ensuite été victime de ces mêmes types d’insultes dans un hôtel lors d’un tournoi.

Il a dit qu’il avait été appelé à plusieurs reprises par le «mot commençant par N» à la patinoire. À l’hôtel, on lui avait dit que le hockey était un sport d’homme blanc.

Les cinq joueurs avaient été suspendus indéfiniment à la suite des incidents allégués avant que la sanction de 25 matchs ne soit prononcée dans une décision écrite datée de jeudi.

«L’expérience pour moi a été assez nerveuse, assez émouvante, a soutenu Mark Connors lors d’un entretien téléphonique vendredi. Avec le résultat de la suspension des cinq garçons par Hockey PEI, je suis satisfait de cela, mais je crois vraiment que personne ne gagne ici, car je vais devoir vivre avec ça et ils vont devoir vivre avec ça eux-mêmes.»

Le directeur général de Hockey PEI, Connor Cameron, a présenté ses excuses au jeune gardien de but lors d’une conférence de presse virtuelle tenue vendredi.

«Tout d’abord, désolé Mark, c’est vraiment bouleversant que cela vous soit arrivé à l’Île-du-Prince-Édouard, a déclaré M. Cameron. Je remercie Mark parce qu’il a eu le courage de porter cela à notre attention, et je le remercie également d’avoir mis notre organisation dans une position où nous devons aborder certaines de ces choses à l’avenir.»

Dans une décision de 24 pages, un comité spécial de discipline et d’éthique a jugé crédible le témoignage de Mark Connor selon lequel il avait été victime d’insultes racistes dans l’aréna. D’autres témoins ont également apporté leur témoignage pour appuyer ses dires.

Le rapport note que les preuves fournies par les cinq joueurs étaient «indirectes et limitées» et qu’ils ont comparu en tant que groupe. La plupart d’entre eux n’ont pas parlé directement avec la commission sur vidéo, et des observations ont été faites en leur nom par leurs parents.

«Une longue suspension est nécessaire afin de refléter la gravité de ce type de conduite et de reconnaître le caractère dégradant des insultes raciales, a conclu le comité. Un propos racial attaque le cœur même de ce que signifie être reconnu en tant que personne.»

Le comité spécial de discipline et d’éthique de Hockey PEI a déclaré qu’un enquêteur indépendant avait trouvé des preuves non concluantes d’insultes racistes proférées à l’égard de Mark Connors à l’hôtel, citant le manque de témoins. Les cinq joueurs suspendus n’étaient pas liés à cet incident, mais le comité affirme que l’enquête sur l’hôtel est toujours ouverte.

Outre les 25 matchs de suspension, les cinq joueurs devront également suivre une formation antiracisme. «S’il est vrai que ces cinq joueurs étaient suffisamment âgés pour être mieux informés, ils sont également suffisamment jeunes pour devenir meilleurs», peut-on lire dans le jugement.

Le père de Mike Connors, Wayne Connors, était satisfait des suspensions, mais a déclaré que l’aspect le plus important demeure le volet éducatif — il a soutenu que cela devrait s’étendre à toutes les équipes de l’Île-du-Prince-Édouard et que cet exercice devrait se dérouler en personne.

«Il faut que ce soit en personne, ça vous touche quand il s’agit d’une discussion en personne sur le racisme dans le hockey», a déclaré Wayne Connors. Il a ajouté que la ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, devrait jouer un rôle plus important dans une discussion nationale, notant qu’après que l’incident ait été rendu public, il a été contacté par des joueurs de football et de basket-ball qui ont eux aussi signalé un racisme persistant dans leurs sports respectifs.

«Je sais que le sujet met certaines personnes mal à l’aise, mais il faut parfois être mal à l’aise pour aller à la racine du problème», a ajouté Wayne Connors.

Après que l’affaire ait été rendue publique, Mark Connors a reçu un large soutien de joueurs de hockey professionnels, actuels et vétérans, qui lui ont tendu la main.

Il a reçu une lettre d’excuses du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King. Le défenseur des Devils du New Jersey, P.K. Subban, a parlé de l’expérience de Connors sur les médias sociaux: «Quand cela s’arrêtera-t-il ? Croyez-le ou non, ces histoires me sont envoyées tous les jours. Cela se produit tous les jours dans notre sport», a écrit Subban.

Le défenseur a ajouté :«Tiens bon, Mark ! On est là».

Dans une déclaration vendredi, l’Association de hockey mineur des Hawks de Halifax a salué «le courage et la force dont a fait preuve Mark Connors tout au long de ce processus» et a exprimé son appréciation pour l’enquête approfondie menée par Hockey IPE.

L’association de hockey mineur a indiqué qu’en réponse aux suspensions, elle mettait fin à un boycottage des matchs à l’Île-du-Prince-Édouard qui avait été introduit après l’incident raciste.

— Par Sidhartha Banerjee à Montréal.