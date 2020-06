Cinq membres des clercs de St-Viateur sont arrêtés pour sévices sexuels

MONTRÉAL — Cinq membres de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur ont été appréhendés mardi matin à la maison de retraite de l’organisme à Joliette et devront faire face à une kyrielle d’accusations pour des gestes à caractère sexuel posés envers des jeunes garçons.

Cette opération policière, qui vise à traduire les suspects en cour criminelle, s’ajoute à une action collective intentée par quelque 270 présumées victimes contre des membres de l’ordre religieux, reconnu pour son implication dans le milieu de l’éducation.

Ainsi, les gestes qui leur sont reprochés auraient été posés entre 1961 et 1989 dans des établissements d’enseignement, en l’occurrence le Collège Bourget à Rigaud, ainsi que dans des établissements du Bas-Saint-Laurent à Matane et Pohénégamook et un autre établissement à La Minerve, près de Mont-Tremblant dans les Laurentides.

Les cinq hommes arrêtés sont Jean Pilon, âgé de 78 ans, Gérard Whissell, 81 ans, Laurent Madore, 83 ans, Raoul Jomphe, 86 ans et Roger Larue, 88 ans. Ils devront faire face à une trentaine d’accusations touchant 15 présumées victimes, des accusations notamment de grossière indécence, d’agression sexuelle et d’attentat à la pudeur. Certaines de ces accusations n’existent plus dans le code criminel depuis que celui-ci a été amendé en matière d’infractions à caractère sexuel, mais elles sont tout de même portées en raison du moment où les gestes auraient été posés.

La demande d’action collective a été accueillie par la Cour supérieure il y a un an, le 25 avril 2019. Le cabinet d’avocats Arsenault, Dufresne, Wee, qui pilote cette action contre les Clercs de Saint-Viateur au nom des quelques 270 présumées victimes inscrites, a publié un communiqué pour signifier qu’il respecte «le choix de certaines victimes de porter plainte au criminel contre leurs agresseurs». Il ajoute que «chaque victime a le droit de trouver sa propre voie pour guérir des abus sexuels subis dans son enfance».

Le recours collectif vise principalement des actes qui se seraient produits au Collège Bourget de Rigaud, mais aussi dans au moins une vingtaine d’autres établissements.