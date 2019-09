Cinq morts et 20 blessés dans une tuerie au Texas: point de presse attendu

MIDLAND, Texas — Au moins cinq personnes ont été tuées et 20 autres blessées par un tireur samedi à Odessa, au Texas, avant d’être abattu par les policiers à l’extérieur d’un cinéma.

Les autorités n’ont pas encore divulgué l’identité du tireur, mais les policiers d’Odessa ont convoqué les médias en conférence de presse dimanche à 9 h 30, heure locale.

La tuerie a commencé samedi après-midi lorsque le suspect a été intercepté lors d’un contrôle routier. Un échange de coups de feu avec les policiers et une chasse à l’homme ont suivi. Les circonstances restent à être précisées, mais on sait que le suspect se trouvait au volant d’un camion postal volé et qu’il a ouvert le feu au hasard alors qu’il circulait dans les rues d’Odessa et de Midland, deux villes situées en plein coeur du Texas, à 483 kilomètres à l’ouest de Dallas.

Sept personnes étaient toujours dans un état critique à l’hôpital, selon ce qu’a indiqué le directeur général de l’hôpital du centre médical d’Odessa, Russell Tippin. Il a précisé qu’un enfant de moins de 2 ans a été transféré dans un autre hôpital.

Les autorités ont indiqué que le suspect a été abattu dans le stationnement du cinéma, à 16 kilomètres de distance du contrôle routier. Il s’agit d’un homme blanc dans la mi-trentaine.

Le vice-président américain, Mike Pence, a déclaré que l’administration Trump «demeure absolument déterminée» à travailler avec les leaders des deux partis au Congrès pour se pencher sur le débat portant sur les tueries de masse aux États-Unis. M. Pence a précisé que la police fédérale américaine, le FBI, assiste les policiers locaux dans ce dossier.