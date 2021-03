Cinq nouveaux cas de COVID-19 sont rapportés dans le Canada atlantique

Cinq nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés dans le Canada atlantique: trois au Nouveau-Brunswick et deux en Nouvelle-Écosse.

Les trois cas néo-brunswickois ont tous été signalés dans la région d’Edmundston. Il s’agit d’un vingtenaire, d’un trentenaire et d’un sexagénaire.

Le nombre de cas actifs dans la province s’élève à 49. Deux personnes sont actuellement hospitalisées.

La santé publique a rappelé que la bulle atlantique entre le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador ne rouvrira que d’ici le 19 avril.

En Nouvelle-Écosse, les deux cas ont été identifiés

Les cas sont dans le secteur du centre. Un d’entre eux est celui d’une personne ayant eu des contacts étroits avec un cas déjà signalé. L’autre fait encore l’objet d’une enquête.

Le nombre de cas actifs s’établir à 17.

Un certain nombre de restrictions ont été levées à Halifax et ses environs. Les gens peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes chez eux à l’intérieur et à l’extérieur, en plus des membres du ménage, sans éloignement social et les bars peuvent demeurer ouverts jusqu’à 23h.

De son côté, Terre-Neuve-et-Labrador ne compte plus que cinq cas actifs sur son territoire.

Tous les cinq résident dans le centre de la province. Une personne est hospitalisée.