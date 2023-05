Cinq personnes portées disparues à la suite de l’effondrement de l’immeuble en Iowa

DES MOINES, Iowa — Cinq personnes sont toujours portées disparues, mardi en Iowa, à la suite de l’effondrement partiel, dimanche, d’un immeuble à Davenport, ont déclaré mardi des responsables municipaux.

Et deux de ces personnes qui manquent à l’appel pourraient se trouver sous les décombres.

Le maire, Mike Matson, a confirmé ce bilan mardi lors d’une conférence de presse, à la suite de critiques selon lesquelles la Ville voulait trop rapidement démolir le bâtiment avant de s’assurer qu’aucune victime potentielle ne se trouve encore sous les gravats.

Des manifestations ont éclaté après qu’une femme a été secourue lundi soir, quelques heures après que la Ville a ordonné que la démolition commence dès mardi.

Mais un membre de la famille de l’une des personnes disparues a soutenu que les autorités voulaient seulement abattre les restes de l’immeuble de six étages de manière contrôlée, sans faire tomber plus de matériaux sur les gravats où pourraient se trouver des victimes.

Le commissaire aux incendies, James Morris, déclare de son côté que le bâtiment est «instable et continue de s’aggraver avec le temps».

«L’ingénieur en structure est d’avis que toute opération de recherche supplémentaire dans ce tas de débris doit être évitée en raison d’un effondrement potentiel, a-t-il dit.

«Nous étudions actuellement l’évaluation des risques pour déterminer où nous pouvons retourner dans ce bâtiment afin d’effectuer cette autre recherche. Nous sommes très sensibles à la possibilité qu’il reste deux personnes» à l’intérieur, a déclaré M. Morris en retenant ses larmes.

Les manifestants près du chantier mardi matin portaient des pancartes où on pouvait lire «Trouvez-les d’abord» et «Qui est dans les décombres ?». Certains ont utilisé un mégaphone pour crier les noms des habitants de l’immeuble.

Les autorités de la Ville ont déclaré que des équipes de secours avaient escorté 12 personnes hors du bâtiment peu de temps après l’effondrement d’une section centrale vers 17 h dimanche, et en ont secouru plusieurs autres, dont une dans la soirée de dimanche.

Lundi matin, le chef des pompiers, Michael Carlsten, a affirmé qu’«aucune personne connue n’était piégée». Les autorités ont déclaré qu’elles passeraient bientôt d’une opération de sauvetage à une opération de récupération.

Dans un communiqué publié mardi, la Ville indique qu’elle «réévalue en permanence le calendrier de la démolition».

Le chef Carlsten a déclaré que l’arrière du complexe s’était séparé du reste du bâtiment et que les autorités avaient découvert une fuite de gaz.

On ne sait pas ce qui a causé l’effondrement, qui a laissé un trou béant au centre de ce qui était autrefois l’hôtel Davenport, un bâtiment inscrit au registre national des lieux historiques en 1983. Construit en 1907, le bâtiment d’acier et de béton recouvert de brique avait été rénové pour un usage mixte, avec résidences et commerces.

Des travaux étaient en cours à l’extérieur du bâtiment au moment de l’effondrement, a déclaré Rich Oswald, directeur du développement et des services de quartier de la Ville.

La gouverneure de l’Iowa, Kim Reynolds, a signé un décret qui active le programme de subventions d’assistance individuelle de l’État et le programme de gestion des cas de catastrophe pour les résidents sans abri. Les résidants ont été empêchés de retourner à l’intérieur pour retirer leurs affaires, en raison de l’état instable du bâtiment.

Les autorités ont confirmé que plusieurs résidents s’étaient plaints de problèmes d’entretien non résolus ces derniers temps.