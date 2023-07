Climat: les glissements de terrain pourraient arriver plus fréquemment

MONTRÉAL — Un chercheur qui étudie les risques naturels affirme que les changements climatiques augmenteront probablement la fréquence des glissements de terrain au Québec.

Jacques Locat, professeur émérite à l’Université Laval, affirme que les modèles de changement climatique prédisent plus de pluie dans la province et une augmentation des événements de pluie extrême.

Il dit que les glissements de terrain sont souvent causés par l’érosion le long des cours d’eau, couplée à la saturation des remblais au-dessus.

M. Locat dit que les glissements de terrain pourraient devenir plus fréquents à mesure que le Québec recevra plus de pluie et subira des périodes de pluie intense.

La semaine dernière, un glissement de terrain causé par l’érosion et de fortes pluies a causé la mort de deux personnes dans la région du Saguenay—Lac-St-Jean.

M. Locat souligne que la plupart des Québécois vivent au sommet d’une plaine argileuse – un type de sol sujet aux glissements de terrain.