Climat: l’industrie des croisières veut changer les règles

Le groupe représentant l’industrie des navires de croisière a cherché en vain à convaincre les autorités internationales à alléger les nouvelles réglementations environnementales, malgré les engagements de ses membres en matière de climat, préviennent des experts de la pollution de l’air marin.

À la fin du mois dernier, l’Organisation maritime internationale a rejeté un effort de l’industrie des croisières qui aurait amélioré les scores de pollution au carbone des navires. Des groupes environnementaux affirment que cela aurait entraîné une augmentation de la pollution de l’air en permettant aux paquebots de croisière de poursuivre leurs activités comme d’habitude.

La Cruise Lines International Association (CLIA) compte des membres qui représentent 95 % des voyages de croisière dans le monde. Ses quatre plus grands membres, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line et MSC Cruises, vantent leur conscience climatique et se sont tous engagés à réduire les émissions de façon importante.

Pourtant, selon un dossier déposé en avril, l’association des navires de croisière a fait pression sur les membres de l’Organisation maritime internationale pour qu’ils modifient les règles proposées d’une manière qui, selon les critiques, entraînera une augmentation des émissions, tout en permettant aux compagnies de croisière d’économiser.

L’Organisation maritime internationale est l’organisme des Nations unies chargé de réglementer la sécurité et l’impact environnemental de la navigation. Quelque 175 États membres votent sur son projet de loi.

Le changement proposé aurait «certainement» eu un impact négatif sur le climat, a déclaré John Maggs, président de la Clean Shipping Coalition, un groupe de coordination de groupes environnementaux qui a un statut officiel au sein de l’organisation maritime.

«Les règlements sont de toute façon très faibles, et la CLIA essaie de les rendre encore plus faibles», a déclaré M. Maggs, qui a près de 30 ans d’expérience dans le domaine. «Ils essaient d’alléger la réglementation.»

Mais l’industrie des croisières soutient que la nouvelle réglementation déforme l’efficacité de leurs navires, qui ne devraient pas être pénalisés pour avoir passé plus de temps au port que les cargos.

Le transport maritime émet environ 2,9 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, soit un peu plus d’un milliard de tonnes de CO2 par an. Les paquebots de croisière produisent plus de dioxyde de carbone par an en moyenne que tout autre type de navire en raison de leur climatisation, de leurs piscines chauffées et d’autres équipements hôteliers, ont montré des études.

Carnival s’est engagée à réduire ses émissions de carbone de 40 % d’ici 2030 pour respecter les termes de l’Accord de Paris, qui vise à limiter la hausse de la température mondiale à 1,5 °C.

Royal Caribbean et MSC Cruises se sont chacune engagées à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, tandis que Norwegian Cruise Lines a parlé d’un «objectif à long terme» pour atteindre la neutralité climatique.

À partir de 2023, tous les grands navires se verront attribuer un indicateur d’intensité carbone (CII), calculé en divisant la production de CO2 par la capacité du navire et à nouveau par les milles marins parcourus.

Il donnera aux navires une note de durabilité de A à E. Si un navire obtient une mauvaise note, il devra soumettre un plan sur la façon dont il s’améliorera jusqu’à au moins un C, mais il n’y a actuellement aucun plan de sanctions pour les navires mal notés.

Les deux tiers des navires de croisière laissent leurs moteurs tourner pendant la nuit lorsqu’ils sont au port pour alimenter les installations des clients. Cela affecte non seulement le climat, mais aussi la qualité de l’air dans les villes portuaires. La ville européenne la plus polluée par les émissions des navires de croisière avec des oxydes de soufre et des oxydes d’azote est Barcelone, en tête d’une liste de 50 ports touchés, selon un rapport de 2019. Deux ans auparavant, quelque 32,8 tonnes d’oxydes de soufre y étaient émises par les navires de croisière, selon l’étude.

Le groupe de croisiéristes a fait valoir que si sa proposition alternative n’était pas approuvée, la réglementation qui entrerait en vigueur en 2023 créerait une incitation pour les navires à rester en mer plus longtemps pour améliorer leur cote. Cela pourrait entraîner une augmentation des émissions totales, affirment-ils.

Cependant, les experts en pollution de l’air marin disent que cet argument ne tient pas la route, car les opérateurs ne peuvent pas être condamnés à une amende pour de mauvaises notes et que les navires ne peuvent être empêchés de naviguer.

«Plus de temps en mer signifie dépenser plus en carburant. Cela nuit donc à leurs propres résultats», a souligné Bryan Comer, qui dirige le programme maritime du Conseil international sur le transport propre.

À long terme, si le groupe commercial avait réussi, les navires de croisière émettraient plus parce qu’ils seraient moins incités à investir dans des technologies qui réduiraient les émissions telles que l’alimentation à quai, les piles à combustible et les batteries, a-t-il ajouté.