CNESST: ajout de 18 conseillers voués à la santé psychologique au travail

MONTRÉAL — Trop longtemps négligée par les milieux de travail, la santé psychologique au travail sera l’objet d’interventions particulières de la CNESST.

Dix-huit conseillers en santé psychologique ont été ajoutés et s’y consacreront à temps plein. Déjà formés, ils pourront intervenir à compter du mois de septembre et travailleront exclusivement à la promotion de la santé psychologique dans les milieux de travail.

Le ministre du Travail Jean Boulet en a fait l’annonce, mardi, aux côtés de la présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Manuelle Oudar.

La santé psychologique y est vue au sens large: exposition à des événements traumatisants, harcèlement, violence, mais aussi incivilités subies au travail, manque de respect au travail, faible soutien de la part des supérieurs, charge de travail, manque d’autonomie décisionnelle.

Une somme de 2,4 millions $ par année y sera consacrée jusqu’en 2026.

En plus de sensibiliser les gens au sujet de l’importance de prendre au sérieux les risques psychosociaux en milieu de travail, les conseillers donneront de l’information sur les droits et obligations de chacun, sur les normes du travail et sur les recours possibles.