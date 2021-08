CNN a licencié trois employés qui n’étaient pas vaccinés

NEW YORK — La chaîne d’information CNN a licencié trois employés qui ont enfreint la politique de l’entreprise en allant travailler sans être vaccinés contre la COVID-19.

Le président de CNN, Jeff Zucker, a informé les membres du personnel des licenciements dans une note de service envoyée jeudi qui leur rappelait que les vaccins étaient obligatoires s’ils se présentaient au bureau ou sur le terrain où ils entraient en contact avec d’autres employés.

«Permettez-moi d’être clair – nous avons une politique de tolérance zéro à ce sujet», a écrit Jeff Zucker, président des nouvelles et des sports pour WarnerMedia.

La note a été obtenue par l’Associated Press après que son contenu ait été tweeté pour la première fois par le journaliste des médias de CNN, Oliver Darcy. CNN n’a fourni aucun détail sur les licenciements ni sur l’endroit où les employés étaient basés.

La plupart des bureaux de CNN sont déjà ouverts sur une base volontaire, et Jeff Zucker a déclaré que plus d’un tiers des membres du personnel de presse étaient de retour. On se fie sur l’honnêteté des gens, sans obliger de preuve de vaccination, a-t-il déclaré, mais cela pourrait changer dans les semaines à venir.

Le président de CNN a déclaré que les masques seront requis dans les bureaux d’Atlanta, de Washington et de Los Angeles lorsque les gens ne mangent pas, ne boivent pas ou ne sont pas dans un espace privé clos. Même dans les bureaux où le port du masque n’est pas obligatoire, les gens devraient faire ce qui leur semble confortable «sans aucune crainte de représailles ou de jugement de leurs collègues», a-t-il déclaré.

Le mémo de CNN a également indiqué qu’un retour au bureau prévu dans l’ensemble de l’entreprise le 7 septembre sera retardé au moins jusqu’au début de la mi-octobre. D’autres entreprises médiatiques ont pris des décisions similaires en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 ; l’Associated Press a déclaré jeudi aux employés qu’un retour prévu le 13 septembre avait également été retardé.