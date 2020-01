Cocktail météo: les conditions routières s’annoncent périlleuses

MONTRÉAL — Les conditions routières s’annoncent périlleuses ce week-end au Québec, avec l’arrivée d’un système dépressionnaire du sud des États-Unis qui laissera sur son passage d’importantes quantités de pluie verglaçante, de grésil et de neige.

Les déplacements étaient déjà difficiles samedi matin dans la région de Québec, où la Sûreté du Québec (SQ) a observé plus d’une dizaine de sorties de route en moins de deux heures, aux alentours de 8 h 00, sur les grands axes autoroutiers de la Capitale-Nationale. Heureusement, il n’y a eu que des dommages matériels et quelques blessures légères, selon ce qu’a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau de la SQ.

«Si les déplacements ne sont pas nécessaires et que les conditions routières ou météo sont difficiles, on appelle les automobilistes à peut-être repousser ces déplacements-là ou carrément les annuler», a lancé la porte-parole du corps policier.

Sur son site web, Environnement et Changement climatique Canada annonçait de la pluie pour la région de Québec en matinée, qui céderait sa place à de la neige forte, parfois accompagnée de grésil, au cours de la soirée et de la nuit.

Les accumulations totales dépasseront 25 centimètres, selon les prévisions et les vents forts près du fleuve causeront de la poudrerie, réduisant la visibilité sur les routes.

Le cas de la région de Québec donne un avant-goût des conditions météorologiques capricieuses qui attendent une bonne partie de la province au cours des prochaines heures.

Un cocktail à l’horizon

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada, explique que ce système dépressionnaire en provenance du Texas devait d’abord se manifester par une hausse du mercure, en amenant «beaucoup de chaleur et d’humidité du golfe du Mexique».

C’est pourquoi les précipitations devaient d’abord prendre la forme de pluie dans le sud du Québec, avec jusqu’à 30 millimètres attendus par endroits, notamment dans la couronne nord de Montréal. Plus tard dans la journée, ces précipitations devaient se changer en pluie verglaçante, en grésil ou en neige, selon les secteurs.

«Tout le sud du Québec va être touché jusqu’à dimanche dans la matinée. Au sud, on a de la pluie verglaçante et, plus on monte vers le nord, on a des mélanges de précipitations», précise le météorologue de l’agence fédérale.

La pluie verglaçante s’abattra plus particulièrement sur la Montérégie et l’Estrie, à la hauteur d’entre 20 et 30 mm. Le Centre-du-Québec, Montréal et les Basses-Laurentides seront aussi touchés, mais dans une moindre mesure.

Les régions de la Mauricie, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay-Lac-Saint-Jean recevront pour leur part entre 15 et 30 centimètres de neige, avec des risques de poudrerie.

Déplacements difficiles

Les équipes du ministère de Transports (MTQ) étaient déjà mobilisées samedi pour faire face à la tempête.

Dans un communiqué publié en matinée, la Ville de Montréal a elle aussi indiqué que les équipes de déneigeurs des 19 arrondissements sont prêtes à faire face aux changements brusques et rapides de température à venir.

Et des pannes d’électricité pourraient s’ajouter aux mauvaises conditions routières.

«Les vents vont s’élever dans la vallée du Saint-Laurent, avec des rafales de 60 à 70 kilomètres/heure. Le poids de la glace sur les branches avec les vents, c’est quand même une situation propice à des pannes de courant», prévient M. Legault.

Du côté d’Hydro-Québec, le porte-parole Cendrix Bouchard indique qu’une centaine d’équipes seront prêtes à intervenir «dès les petites heures du matin» dimanche, et que des dizaines d’autres pourront s’ajouter, au besoin.

«On est très conscients qu’il y aura un volume vraisemblablement important de verglas, qui risque d’avoir un impact», a-t-il reconnu en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne.

«Dans l’immédiat, on a prédéployé plus d’équipes qu’à l’habitude, a-t-il ajouté. (L’objectif) est vraiment de se synchroniser. Lorsque le verglas commencera à tomber, s’il y a des pannes qui se déclarent, ce ne sera pas immédiatement. Ce sera dans les heures suivantes.»

La société d’État dit surveiller de plus près le Grand Montréal, les Laurentides, l’Outaouais et la Montérégie.

M. Bouchard rappelle à la population de ne pas s’approcher d’éventuels fils électriques au sol, qui peuvent être sous tension même s’ils n’en ont pas l’air.

À Sherbrooke, où les quantités de pluie verglaçante pourraient être plus importantes, l’organisation municipale de sécurité civile (OMSC) était déjà aux aguets vendredi et recommandait à sa population d’avoir une trousse d’urgence de 72 h afin d’être en mesure de faire face à d’éventuelles pannes de courant.