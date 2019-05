Collision d’hydravions en Alaska: une des victimes est canadienne

VANCOUVER — Une personne de nationalité canadienne est morte lundi lors d’une collision en vol ayant impliqué deux avions de tourisme en Alaska. Un bilan de six morts a été confirmé tard mardi après la découverte de deux autres corps.

Les autorités américaines ont annoncé qu’Elsa Wilk, une femme de 37 ans qui demeurait à Richmond, en Colombie-Britannique, avait péri dans l’accident.

Le croisiériste californien Princess Cruises avait indiqué plus tôt que Mme Wilk et une autre de nationalité australienne n’avaient toujours pas été retrouvées après la collision entre leur monomoteur De Havilland DHC-2 Beaver et un autre hydravion transportant 11 personnes, lundi, près de Ketchikan, en Alaska.

Affaires mondiales Canada avait pour sa part confirmé qu’une personne de nationalité canadienne avait péri dans cet accident.

La Garde côtière américaine avait précédemment indiqué que quatre corps avaient été retrouvés — trois dans le premier hydravion et un autre dans le plus gros appareil; 10 survivants étaient par ailleurs soignés pour des blessures dans un hôpital de Ketchikan.

«Un avion, exploité par Taquan Air, effectuait un vol d’excursion, vendu par l’intermédiaire de Princess Cruises», selon le communiqué de la compagnie. «Le vol revenait d’une excursion au-dessus des Misty Fjords avec 10 passagers (du navire de croisière) Royal Princess, plus le pilote (de l’appareil).

«L’autre hydravion impliqué était un vol indépendant (du croisiériste) transportant quatre autres passagers de Royal Princess, plus le pilote.»

La spectaculaire région de Misty Fjords est une attraction touristique très prisée, notamment à vol d’oiseau. Le navire Royal Princess avait quitté Vancouver en direction d’Anchorage, en Alaska, samedi dernier et devrait revenir à Vancouver le 25 mai.

Le porte-parole de Princess Cruises, Brian O’Conner, a déclaré que l’entreprise apportait tout son soutien aux autorités chargées de l’enquête ainsi qu’aux compagnons de voyage des passagers du navire. «Nous avons immédiatement alerté les employés de notre équipe « Princess Care » dans la région et déployé d’autres membres de l’équipe à Ketchikan pendant la nuit pour aider les familles touchées», indique M. O’Connor dans le communiqué.

Le croisiériste a également confirmé que les trois victimes du Beaver qui ont été retrouvées, dont le pilote, étaient des citoyens américains, de même que tous les passagers de l’appareil Taquan Air.

On ne sait pas comment les avions sont entrés en collision. Les enquêteurs du Bureau américain de la sécurité des transports tenteront de faire la lumière sur cet événement.

Affaires mondiales Canada a indiqué dans un courriel que les représentants consulaires canadiens à Seattle étaient en contact avec les autorités locales afin de recueillir des informations supplémentaires et qu’ils étaient prêts à fournir une assistance en cas de besoin.