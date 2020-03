Collision entre un train et un camion-citerne en Alberta: une centaine d’évacués

THREE HILLS, Alb. — Les résidants du hameau de Swalwell, au nord-est de Calgary, ont été forcés d’évacuer leur domicile lundi après-midi, après qu’un train de marchandises du Canadien National eut heurté un camion-citerne transportant du propane.

Aucun blessé ou incendie n’a été signalé, selon le CN.

Un porte-parole de l’entreprise rapporte que du propane s’est déversé du camion et que la zone a été évacuée par mesure de précaution.

Le comté de Kneehill a déclaré un état d’urgence local pour le hameau de Swalwell et sa centaine de résidants.

«La sécurité est de la plus haute importance pour nos résidants et et pour les premiers répondants qui travaillent sans relâche afin de contenir la scène», a déclaré le préfet du comté Jerry Wittstock dans un communiqué.

La collision serait survenue à 14 h 55 au passage à niveau de l’avenue Railway. Le CN précise que le train n’a pas déraillé et que les marchandises sont restées en place dans les wagons.