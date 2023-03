Collision entre une minifourgonnette et un camion en Beauce: 11 blessés

MONTRÉAL — Onze personnes ont été blessées mercredi en Beauce, dont des enfants, dans un accident de la route impliquant un camion 53 pieds et une minifourgonnette.

Les services d’urgence ont été appelés à intervenir peu après 16 h 00 sur la route 112, dans la petite municipalité de Saint-Frédéric, dans la région de Chaudière-Appalaches.

La minifourgonnette transportait six personnes, mais il y avait également cinq personnes à l’intérieur du poids lourd.

«Des onze personnes impliquées, six personnes seraient blessées gravement et l’on craignait pour la vie de plusieurs d’entre-elles», a indiqué la sergente Hélène St-Pierre, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Des enfants figurent parmi les personnes blessées grièvement.

Quant aux cinq adultes qui se trouvaient dans le poids lourd, celles-ci devaient aussi être évaluées par des travailleurs de la santé.

On ne savait pas dans l’immédiat ce qui a mené à ce grave accident de la route.

«Il y a des enquêteurs et des reconstitutionnistes qui sont sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement. Il n’y a aucune hypothèse qui est privilégiée pour le moment», a précisé la sergente St-Pierre.

La route 112 a été fermée dans les deux directions entre la route 276 à Saint-Frédéric et la route 173 à Vallée-Jonction, et ce, pendant plusieurs heures afin de permettre aux policiers de procéder à l’analyse de la scène.