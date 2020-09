Collision entre une moto et un patineur à Montréal

MONTRÉAL — Une collision entre une motocyclette et un patineur est survenue vers 21 h 15, samedi soir, dans l’arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve à Montréal.

Selon les premières informations obtenues du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la collision s’est produite tout près de l’intersection des rues Notre-Dame et Dickson. Plus précisément, c’est à l’intersection à l’ouest de Dickson, un chemin menant au Port-de-Montréal, que l’impact a eu lieu.

D’après les détails rapportés par l’agente Caroline Chèvrefils, porte-parole du SPVM, des témoins auraient vu le motocycliste filer à haute vitesse sur la rue Notre-Dame et brûler un feu rouge avant de happer l’homme en patins à roulettes qui s’était engagé pour traverser la rue Notre-Dame.

Le patineur, un homme de 45 ans, a été transporté à l’hôpital dans un état critique, mais stable. Il aurait subi des blessures à la tête et au bas du corps. Le conducteur de la moto a lui aussi été transporté à l’hôpital. Il était conscient au moment du transport et sa vie ne serait pas en danger.

Parmi les causes ayant pu mener à l’accident, les enquêteurs évoquent la vitesse et une possible conduite avec les capacités affaiblies.

La scène a été protégée pour permettre aux enquêteurs de l’analyser et de mieux comprendre les circonstances du drame. La rue Notre-Dame a été fermée à la circulation entre Dickson et Sainte-Catherine.