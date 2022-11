Collision impliquant une camionnette: une piétonne de 89 ans perd la vie à Montréal

MONTRÉAL — Une piétonne de 89 ans a perdu la vie à la suite d’une collision avec le conducteur d’une camionnette dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, à Montréal, mardi.

Le conducteur, qui circulait vers l’ouest sur la rue Beaubien, aurait tourné à gauche sur la rue Saint-Denis où il aurait heurté la victime qui traversait, vers 10h10.

La femme de 89 ans a été transportée dans un état critique en centre hospitalier, où son décès a été constaté en après-midi.

Le conducteur, un homme de 41 ans, a été traité sur place pour un état de choc, précise la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal, Jeanne Drouin.

Le SPVM était sur place pour déterminer les circonstances de l’événement. Un périmètre de sécurité avait été mis en place, entraînant la fermeture des rues Saint-Denis, entre les rues de Bellechasse et Saint-Zotique, et Beaubien, entre les rues Drolet et de Saint-Vallier.