Collisions après une course entre deux véhicules: piéton entre la vie et la mort

MONTRÉAL — Une course entre deux véhicules est à l’origine d’un accident entraînant une série de collisions, faisant au moins deux blessés à Montréal.

Les événements se sont produits vers 2 h 45 dimanche alors qu’un des deux véhicules qui circulait à haute vitesse sur la rue de Salaberry a brûlé un feu rouge à l’intersection de la rue Grenet, dans le secteur de Cartierville. Le véhicule fautif a été heurté par un taxi, qui lui circulait sur un feu vert sur la rue Grenet, et l’impact a été très violent.

«Suite à la collision à haute vélocité, le véhicule taxi est allé heurter des véhicules stationnés, tout comme le véhicule qui coursait. Alors on parle de dix véhicules au total qui auraient été impliqués», a précisé l’agent Jean-Pierre Brabant, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

À l’arrivée des premiers répondants, les pompiers ont découvert un homme de 32 ans, inconscient, étendu sur la chaussée. Il pourrait s’agir d’un piéton, ce que devra confirmer l’enquête du SPVM. L’homme de 32 ans était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital et l’on craint pour sa vie.

Quant au chauffeur du taxi, un homme de 68 ans, sa vie est maintenant hors de danger, selon le personnel soignant à l’hôpital.

À noter que le conducteur fautif a pris la fuite avant l’arrivée des policiers, abandonnant son véhicule sur les lieux.

L’autre véhicule impliqué dans la course ne s’est jamais arrêté.

«Alors nous sommes à la recherche des deux conducteurs dans cet événement. Les enquêteurs vont tenter avec des caméras de surveillance et de l’information provenant de témoins de recueillir le plus d’informations possible pour localiser ces individus», a affirmé l’agent Brabant.

Un grand périmètre de sécurité a été érigé afin de faciliter le travail des enquêteurs du SPVM. Des reconstitutionnistes du SPVM ont notamment été appelés sur les lieux.

La rue de Salaberry était fermée dans les deux directions entre les rues Lachapelle et le boulevard O’Brien.

La rue Grenet était fermée entre les rues de Mésy et de Louisbourg.