Colombie-Britannique: les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants

Les Forces armées canadiennes ont été appelées pour aider aux efforts de rétablissement en Colombie-Britannique, frappée par des inondations au point où le gouvernement provincial a déclaré l’état d’urgence.

L’armée fournira un soutien aérien et terrestre aux chaînes d’approvisionnement provinciales essentielles et aux efforts d’évacuation et de sauvetage.

Le premier ministre John Horgan a déclaré que des restrictions de voyage seront introduites pour garantir que les biens essentiels et les services médicaux et d’urgence puissent atteindre les communautés.

La ministre de la Défense Anita Anand a déclaré que davantage de troupes seront envoyées pour aider les communautés les plus durement touchées.

Les équipes continueront de fouiller les débris laissés par les glissements de terrain le long de la route 99 près de Lillooet et de la route 7 près d’Agassiz pour déterminer si des véhicules ont été coincés en dessous.

Aucun corps n’a été retrouvé mercredi, mais au moins deux personnes sont toujours portées disparues.

La ministre de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, Lana Popham, a déclaré que des milliers d’animaux de ferme sont morts lorsque des parties de la vallée du Fraser ont été inondées, et des efforts sont en cours pour développer des itinéraires permettant aux vétérinaires d’accéder aux fermes et de traiter le bétail qui aurait pu survivre.