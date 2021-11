Colombie-Britannique: ordre d’évacuation pour les résidants de Sumas Prairie

Des responsables d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, tiendront une autre conférence de presse mercredi matin, alors qu’ils exhortent tous les résidants de la région de Sumas Prairie à évacuer immédiatement.

La zone, au sud d’Abbotsford, a été évacuée mardi alors que les hautes eaux de l’État de Washington voisin poussaient la rivière Sumas hors de son lit, mais l’urgence de l’évacuation a augmenté du jour au lendemain, alors que ces eaux menacent désormais une station de pompage vitale.

Les autorités affirment que la station de Barrowtown empêche l’eau de remplir ce qui était autrefois le lac Sumas, mais elles disent que le lac se remplira si la station cesse de pomper et que l’eau du fleuve Fraser, à proximité, commencera également à envahir la plaine.

Le maire Henry Braun dit qu’il y a un risque important pour la vie humaine et que tout le monde dans la zone agricole rurale doit partir, parce que «la vie des gens est plus importante en ce moment que le bétail et les poulets».