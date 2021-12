Colombie-Britannique: série de restrictions en raison d’Omicron

VICTORIA — La Colombie-Britannique a décidé de réduire la taille des rassemblements et des événements au cours des six prochaines semaines dans le but de contenir une augmentation rapide attendue des cas de COVID-19 en raison du variant Omicron.

Les cas augmentent en raison du variant Omicron en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario et ailleurs dans le monde, et la Colombie-Britannique fera face à la même augmentation au cours de la semaine prochaine, a déclaré vendredi la médecin hygiéniste en chef de la province Dre Bonnie Henry.

La province a signalé 302 cas du variant Omicron vendredi, contre 135 jeudi.

Un communiqué du ministère de la Santé indique que le nombre total de cas de COVID-19 dans la province était de 789, et qu’il y a eu trois autres décès.

À partir de lundi, des restrictions sur les événements et les rassemblements seront en vigueur jusqu’à la fin janvier pour réduire la propagation du variant Omicron.

«Ce n’est bien sûr pas là où nous voulons être», a déclaré la Dre Henry lors d’une conférence de presse. «C’est la réalité de l’endroit où nous sommes.»

Les sites pouvant accueillir plus de 1 000 personnes verront leur capacité d’accueil réduite à 50 pour cent. Les tournois sportifs pour jeunes ou adultes pendant la période des vacances de Noël seront annulés, ainsi que les célébrations du Nouvel An, a déclaré Bonnie Henry.

Les réunions de famille à l’intérieur, y compris celles dans les propriétés de location ou de vacances, sont limitées à un ménage, plus 10 invités, et tout le monde doit être vacciné, a-t-elle déclaré.

«Le variant le plus récent, le variant Omicron, ajoute de nouveaux défis plus complexes à notre pandémie», a déclaré la Dre Henry. «Cela évolue rapidement et nous devons évoluer rapidement aussi. En ce moment, nous devons ralentir la propagation.»

La capacité de 50 % des salles pouvant accueillir plus de 1 000 personnes s’applique aux événements sportifs, notamment les matchs de hockey, les représentations théâtrales et les concerts de musique, a-t-elle ajouté.

«Ce sont des événements qui ont très bien respecté les règles et nous ne voyons pas beaucoup de transmission, mais avec ce variant hautement transmissible, nous devons avoir plus d’espace, plus de ventilation et nous devons nous assurer que nous appliquons les exigences du port de masque pour ces événements», a indiqué Bonnie Henry.

La preuve de vaccination doit être utilisée à tous les événements et les gens ne seront pas autorisés à se déplacer entre les tables des restaurants, qui seront ouverts le jour de l’An.

«Nous pouvons toujours socialiser les uns avec les autres, mais le faire d’une manière qui n’augmente pas le risque», a déclaré la Dre Henry.

Elle a ajouté qu’elle s’attendait à annoncer mardi des modifications à la politique de test de dépistage rapide de la Colombie-Britannique, qui a été confrontée à des questions sur le manque de disponibilité des tests pour le public.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a indiqué que les nouvelles restrictions seront difficiles alors que la province continue de lutter contre un « virus vicieux qui vit pour se propager et se propage pour vivre ».

Il a reconnu que les gens de la Colombie-Britannique feront maintenant face à leur deuxième saison de Noël consécutive en vertu d’ordonnances sanitaires limitant les événements et les rassemblements avec les familles et les amis.

«Ce ne sera pas facile, pas pour aucun d’entre nous», a déclaré le ministre Dix. «Mais comme on l’a vue, la COVID-19 a ses propres plans. Le variant Omicron de la COVID est hautement transmissible et chacun de nous le sait avec l’augmentation du nombre de cas dans le monde et ici en Colombie-Britannique, nous sommes à nouveau appelés à agir.»