Colombie-Britannique: un feu de forêt de 1500 hectares à deux kilomètres de Lytton

LYTTON, C.-B. — Le service de gestion des feux de forêt de la Colombie-Britannique a annoncé qu’il faisait appel à une autre équipe de 21 personnes pour aider à combattre un incendie qui s’est déclaré jeudi à près de deux kilomètres au nord-ouest de Lytton, de l’autre côté du fleuve Fraser.

Cela porte le total à quatre équipes sur place, et le service indique que 15 spécialistes de la protection des structures et plusieurs hélicoptères ont aussi été mobilisés pour aider à contenir le feu.

Il indique qu’il n’y a eu qu’une légère croissance de l’incendie dans la nuit de vendredi à samedi, car les vents étaient calmes, mais que le terrain escarpé continue de représenter un défi.

Le feu de forêt, qui a atteint environ 1500 hectares et a brûlé au moins une demi-douzaine de maisons, survient un peu plus d’un an après qu’un autre incendie de forêt a brûlé la majeure partie de Lytton et déplacé de nombreux habitants qui ne sont pas encore rentrés chez eux.

Des responsables ont affirmé que la cause de l’incendie est actuellement inconnue, mais fait l’objet d’une enquête.

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré vendredi que ni le village de Lytton ni aucune autre collectivité ne se trouvaient actuellement sur le chemin de l’incendie et qu’aucun blessé n’avait été signalé.