Comme Québec, Sherbrooke décorera et illuminera plus tôt cette année

SHERBROOKE, Qc — La Ville de Sherbrooke annonce mardi matin qu’après l’initiative lancée par la Ville de Québec, elle procédera elle aussi à l’aménagement des décorations hivernales deux semaines plus tôt qu’à l’habitude dans le but d’agrémenter l’environnement et de mettre un peu de bonheur dans la vie des gens pendant la pandémie de COVID-19.

Les lumières et les décorations seront installées à compter du milieu de la semaine prochaine. L’aménagement habituel sur les grandes artères et devant les bâtiments municipaux de Sherbrooke se fera sur une période de trois semaines. Le grand sapin sera quant à lui illuminé sur la place des Moulins vers le 20 novembre.

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a loué l’initiative de son homologue de Québec Régis Labeaume et signale qu’il lui en a fait part.

La semaine dernière, le maire de Québec a suggéré de sortir les décorations de Noël sitôt passée l’Halloween pour combattre la tristesse provoquée par la COVID-19. Il a souligné que pendant la noirceur de novembre, il était bon que les enfants sentent de la féérie et que les gens aient le goût de prendre des marches le soir.