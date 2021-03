Commémoration des victimes de la COVID-19: «ça va donner un baume à ma douleur»

QUÉBEC — Ce sera l’occasion de dire un vrai au revoir à son père. La commémoration des victimes de la COVID-19, qui réunira des personnes endeuillées jeudi, revêt une importance singulière pour Lucie Garneau.

La résidante de Québec a perdu son père, Lucien Garneau, le 24 décembre dernier. Il est décédé de la COVID-19 subitement, seul avec le personnel médical, à l’âge de 98 ans.

«On dira: « Ah, bien oui, c’est sûr, il était très vieux », mais sa santé était vraiment bonne, se souvient celle qui était sa proche aidante. Pour moi, ça a été un immense choc. (…) Ça s’est passé tellement rapidement.»

Hébergeant sa fille qui venait d’avoir un bébé, Mme Garneau n’a pas pu aller serrer son père dans ses bras dans les derniers jours avant sa mort, alors qu’il avait été déplacé à l’hôtel Le Concorde.

Elle souligne le travail d’une médecin «formidable», qui est allée bien au-delà des attentes et qui lui a permis de voir son père via FaceTime. «Il m’a dit: « Tu sais, je vais revenir comme avant, inquiète-toi pas ».»

Mme Garneau dit tout de même rester avec «un p’tit fond de quelque chose», pas de la «culpabilité», mais cette impression «qu’on n’a pas fait tout ce qu’on aurait pu faire», dit-elle.

Lorsqu’elle se tiendra sur le parvis de l’hôtel du Parlement jeudi, en compagnie d’autres personnes endeuillées, la dame dit vouloir se recueillir et dire à son père qu’elle l’aime et qu’elle ne l’oublie pas.

«C’est certain que pour moi, c’est très significatif d’être là. À l’intérieur de moi, ça va donner un baume à ma douleur», dit-elle, sa voix brisée par l’émotion.

Pour elle, la cérémonie de jeudi représente également un «geste de solidarité» envers toutes les victimes et le personnel soignant, qui ne «comblera pas tout» cependant, car elle ne ramènera pas les êtres chers.

«Ça va m’aider à faire mon deuil, affirme-t-elle, et m’apporter un réconfort parce que je sais qu’il va y a voir des personnes présentes qui ont vécu une situation semblable à la mienne.»

Minute de silence à 13 h

Le gouvernement du Québec a annoncé que le 11 mars sera la Journée de commémoration nationale des victimes de la COVID-19.

Jeudi, il y aura exactement un an que l’Organisation mondiale de la santé décrétait l’état de pandémie.

Le gouvernement profitera de cette journée de commémoration pour honorer les personnes décédées et souligner le dévouement du personnel du réseau de la santé et des services prioritaires.

Il a choisi la rose blanche comme emblème, car cette fleur évoquerait à la fois la force et la délicatesse.

Elle est associée à «l’honneur et à la révérence», et «symbolise la sincérité des sentiments exprimés en hommage aux victimes de la COVID-19 et l’unité du peuple québécois», selon le gouvernement.

La cérémonie officielle débutera à 12 h 10, sur le parvis de l’hôtel du Parlement. Elle sera diffusée en direct sur les ondes des grands réseaux de télévision.

Seuls ceux qui ont reçu une invitation pourront assister en personne à la commémoration.

Le premier ministre François Legault sera là, en présence de familles endeuillées et de représentants des services prioritaires.

Il sera également accompagné du lieutenant-gouverneur du Québec, du président de l’Assemblée nationale, d’une brochette de ministres, dont le ministre de la Santé, et des chefs des partis d’opposition.

Plusieurs gestes symboliques seront posés jeudi, y compris la mise en berne du drapeau du Québec sur les édifices gouvernementaux et l’observation, à 13 h, d’une minute de silence.

Des activités sont également organisées par différentes villes et municipalités. Les lieux de culte ont annoncé qu’ils tiendront un temps de prière interreligieux en ligne jeudi, à 20 h.

Le Québec a enregistré depuis un an près de 295 000 cas de COVID-19, dont 10 503 décès.