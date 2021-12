Comment deux statues vandalisées ont mené à d’importants changements au Manitoba

WINNIPEG — Peu de gens auraient su prédire un tel dénouement au moment des faits, mais la décapitation de deux statues sur le terrain de l’Assemblée législative du Manitoba, en juillet dernier, a entraîné de profonds changements politiques dans la province.

D’abord la réaction du gouvernement, marquée par des commentaires controversés qui ont poussé une ministre à remettre sa démission, a suscité de vives critiques envers l’ancien premier ministre Brian Pallister au sein même de son caucus.

Ces critiques au sein au parti pourraient même avoir joué un rôle pour accélérer le départ de M. Pallister, qui a quitté la vie politique.

«Ça fait partie du devoir d’un politicien, il me semble, de ne pas alimenter la division sociale, mais plutôt de travailler à trouver un consensus et des appuis envers les actions que vous proposez de prendre», observe le professeur émérite d’études politiques de l’Université du Manitoba Paul Thomas.

Les deux statues avaient été entourées de cordes et jetées au sol lors de manifestations tenues le jour de la fête du Canada. Les manifestants voulaient dénoncer les mauvais traitements réservés aux enfants autochtones dans les pensionnats, dans la foulée de la découverte de centaines de sépultures anonymes sur les sites de plusieurs de ces anciennes écoles.

La sculpture représentant la reine Victoria, la plus imposante et située près de l’entrée de l’édifice, avait été renversée et décapitée. Une autre sculpture de la reine, plus petite et située près de la résidence officielle de la lieutenante-gouverneure, avait aussi été renversée mais avait subi peu de dommages.

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, se trouvait à un autre événement au moment où les actes de vandalisme ont été posés.

«Je ne cautionne pas le vandalisme… mais je crois que les statues renversées, c’était le symptôme d’un problème plus profond», a commenté M. Dumas dont le père est un survivant des pensionnats.

«Les gens doivent garder en tête ce que vivaient nos communautés à ce moment-là», a-t-il ajouté.

Dans la semaine qui a suivi l’incident, Brian Pallister avait dénoncé les gestes lors d’une longue conférence de presse et avait appelé les gens à construire plutôt qu’à détruire. Il avait déclaré que les gens venus au Canada, avant et après la fondation du pays, étaient venus pour bâtir des communautés, des fermes, des entreprises, des églises et pas pour détruire.

Ces affirmations ont été largement condamnées et perçues comme un plaidoyer pour défendre le colonialisme. La ministre des Affaires autochtones, Eileen Clarke, a d’ailleurs remis sa démission alors que d’autres membres du caucus progressiste-conservateur ont tôt fait de se dissocier des propos du premier ministre par des publications sur les réseaux sociaux.

Le successeur de Mme Clarke, Alan Lagimodiere, s’est instantanément retrouvé dans l’eau chaude quand il a tenté de défendre le premier ministre en plaidant que les intentions derrière la création du système de pensionnats pour autochtones n’étaient pas entièrement mauvaises.

Bien que le ministre Lagimodiere et le premier ministre Pallister aient tous les deux offert des excuses, la débâcle s’est poursuivie avec la démission de deux Autochtones nommés par le gouvernement dans des agences de développement économique.

Brian Pallister avait tenté d’expliquer qu’il ne voulait pas défendre le colonialisme, mais qu’il cherchait à encourager les gens à travailler ensemble et que ses paroles avaient été mal comprises et déformées par les médias.

Il a depuis révélé que son discours de ce jour-là avait subi plusieurs modifications en cours de route.

«C’était la cinquième version du texte, a confié M. Pallister à La Presse Canadienne peu avant de quitter ses fonctions. Dans la troisième version, ça disait: « les gens qui sont venus ici bien avant le Canada — autochtones, non autochtones, métis — ne sont pas venus pour détruire, ils sont venus pour construire », mais je l’ai retiré parce que ce n’était pas assez inclusif.»

Certaines personnes auraient mal interprété sa version finale en croyant qu’il voulait dire que seulement les non-Autochtones étaient des bâtisseurs, s’est-il défendu, alors qu’il voulait inclure tout le monde.

Brian Pallister a quitté cette infâme conférence de presse du 7 juillet en croyant avoir livré un discours d’unité, n’ayant aucune idée de la colère qui grondait.

À sa sortie, un membre de son équipe lui aurait même lancé qu’il venait de faire «sa meilleure conférence de presse».

S’il avait laissé entendre qu’il pourrait quitter la vie politique avant la fin de son mandat, en 2023, personne ne s’attendait à un départ aussi précipité. Il avait affirmé vouloir rester en poste jusqu’à la fin de la pandémie et prévoyait accueillir ses homologues des autres provinces pour un sommet en octobre.

À la surprise de plusieurs, il a annoncé son départ en août au moment d’un lac-à-l’épaule de son caucus à Brandon.

En ce qui concerne les statues de la reine Victoria, le gouvernement réfléchit toujours à leur sort. Seront-elles restaurées? Et si oui, où seront-elles installées?

Le gouvernement s’était aussi préalablement engagé à ériger un monument en hommage au chef Peguis, ce qui deviendrait la première statue d’un membre des Premières Nations sur le site de l’Assemblée législative.

Ce projet est toujours en cours et sera bien accueilli par le grand chef Dumas.

«Je crois que c’est un moment opportun pour corriger une partie du mépris historique qu’on a subi… et d’installer des statues qui représentent réellement ce qu’est le Manitoba», suggère-t-il.