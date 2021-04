Comment fonctionnent les vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca ?

TORONTO — Quelques semaines avant la première livraison prévue au Canada de vaccins à dose unique Johnson & Johnson, le produit a été mis sur la glace aux États-Unis, mardi, alors que les régulateurs commencent à enquêter sur des cas de caillots sanguins.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’Administration américaine des aliments et des médicaments (FDA) ont annoncé mardi qu’ils enquêtaient sur des caillots sanguins signalés chez six femmes dans les jours suivant leur vaccination. Les agences américaines ont donc recommandé de suspendre pour l’instant l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson aux États-Unis.

Il s’agit du deuxième vaccin contre la COVID-19 à être étudié pour un lien possible avec des caillots sanguins ou des thromboses: plusieurs pays européens ont temporairement suspendu l’utilisation du vaccin Oxford-AstraZeneca pour la même raison le mois dernier.

Le Canada a approuvé le vaccin Johnson & Johnson au début de mars, mais des problèmes de fabrication ont retardé les livraisons, qui devraient commencer à la fin du mois d’avril. Johnson & Johnson a déclaré mardi qu’il retardait le déploiement de son vaccin en Europe, pendant l’enquête américaine.

Les problèmes signalés autour du Johnson & Johnson semblent similaires au type rare de trouble de la coagulation que les autorités européennes ont possiblement lié la semaine dernière au vaccin d’AstraZeneca. L’Agence européenne des médicaments a toutefois insisté pour dire que les avantages de recevoir le vaccin AstraZeneca l’emportent sur ses risques.

Plus de 6,8 millions de doses du Johnson & Johnson ont été administrées aux États-Unis — et la vaste majorité des personnes n’ont signalé aucun effet secondaire, même léger.

Johnson & Johnson et AstraZeneca utilisent la même technologie de vaccin, qui diffère de celle des vaccins à ARN messager de Pfizer-BioNTech et Moderna. Voici comment fonctionnent les quatre vaccins:

VACCINS À VECTEURS VIRAUX

Tous les vaccins contre la COVID-19 approuvés jusqu’ici «entraînent» l’organisme à reconnaître la protéine de pointe qui se trouve à la surface du SRAS-CoV-2.

Johnson & Johnson et AstraZeneca utilisent une version inoffensive d’un virus du rhume comme «vecteur» pour donner à nos cellules les instructions dont elles ont besoin afin de fabriquer la protéine de pointe du coronavirus. Le système immunitaire reconnaît alors la protéine et fabrique des anticorps, qui nous permettraient ensuite de repousser les attaques du SRAS-CoV-2 s’il se présentait dans l’organisme.

Johnson & Johnson utilise un adénovirus humain, ou un virus du rhume, pour créer son vaccin, tandis qu’AstraZeneca utilise une «version chimpanzé».

Le vaccin de Johnson & Johnson est le premier à dose unique approuvé au Canada. L’AstraZeneca, comme ceux de Pfizer et de Moderna, nécessite deux doses.

Les experts estiment qu’il faut quelques semaines à l’organisme pour développer un certain niveau d’immunité avec l’un de ces vaccins.

VACCINS À ARN MESSAGER

Les vaccins Moderna et Pfizer utilisent plutôt l’ARN messager (ARNm), une nouvelle technologie qui enseigne essentiellement à nos cellules comment produire la protéine de pointe du coronavirus.

Les quatre vaccins fonctionnent essentiellement de la même manière, mais les versions d’ARNm comportent une étape de moins. Alors que les vecteurs viraux utilisent un autre virus pour donner à nos cellules les informations dont elles ont besoin afin de fabriquer la protéine de pointe, l’ARNm décharge directement le code génétique de cette protéine, sans utiliser un autre virus comme vecteur.

Pfizer et Moderna utilisent de l’ARNm produit synthétiquement et emballé dans une couche de graisse. L’ARNm est déversé dans la cellule lorsque le vaccin est injecté dans le muscle du bras et il est ensuite traduit en protéine pour fabriquer les anticorps.

Les vaccins de Pfizer et Moderna ont été les premières inoculations approuvées pour les humains à utiliser de l’ARNm, mais la technologie a été développée pendant des décennies avant d’être adaptée à la création de vaccins. De précédentes recherches avaient été menées sur la création de vaccins à ARNm contre le virus Zika et d’autres virus, et des efforts antérieurs étaient axés sur les traitements contre le cancer.

On a constaté rapidement que la technologie de l’ARNm était instable et fragile, l’ARNm se désintégrant lors de son entrée dans l’organisme. Ce problème a été résolu en emballant l’ARNm dans la graisse, ce qui lui a permis de se lier plus facilement aux cellules.

