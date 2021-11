Comment gérer les diplômés de la faculté de médecine de Facebook?

MONTRÉAL — Un médecin adopte avec ses patients réfractaires à la vaccination contre le coronavirus la même attitude que lors de ses conversations avec son adolescente.

Une autre compare la situation aux patients qui choisissent de continuer à fumer même s’ils savent très bien qu’ils devraient écraser.

Un troisième affirme que la meilleure approche est de laisser parler ces patients, de les écouter, et que la pire chose à faire est d’essayer de débattre avec eux.

Les médecins avec qui La Presse Canadienne a discuté au cours des dernières semaines s’entendent d’ailleurs pour dire que le dialogue est la clé du succès et qu’il ne servirait à rien de monter aux barricades.

Ce n’est pas d’hier que les médecins doivent composer avec des patients qui se présentent à leur rendez-vous avec sous le bras des informations — bonnes ou mauvaises — dénichées en ligne. Si on peut difficilement reprocher à un patient de s’intéresser à sa santé et de vouloir prendre son sort en main, la pandémie a vu bondir le nombre de diplômés de la faculté de médecine de l’université Facebook, surtout dans les rangs de ceux qui s’opposent à la vaccination.

Le docteur Donald Vinh, du Centre universitaire de santé McGill, compare ses discussions avec ces patients à celles qu’il peut avoir avec sa fille.

«Il faut choisir ses batailles, a-t-il dit. Il faut dire ‘je comprends d’où tu viens, laisse-moi expliquer ma perspective, et on reprendra la conversation plus tard’.»

Sa collègue du CUSM, la pneumologue Nicole Ezer, explique être habituée, en tant que médecin, à discuter avec des patients qui prennent des décisions pour leur santé avec lesquelles elle n’est pas nécessairement d’accord.

Son rôle, poursuit-elle, n’est pas de les juger, mais plutôt de leur fournir l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

«J’ai beaucoup de patients dans ma pratique qui fument, a-t-elle cité en exemple. Ce n’est pas à moi de les juger, mais c’est important que je leur donne le plus d’informations possible pour faire les bons choix.»

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, les échanges entre les médecins et les patients qui hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19 sont plutôt cordiaux, confie le chef du service des soins intensifs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, le docteur Jean-François Lizé.

On a demandé au personnel soignant du CHUM de ne pas s’embourber dans des débats stériles et de rester professionnel, a-t-il dit.

«Nos connaissances sont solides et on sait quoi faire pour aider nos patients, a-t-il expliqué. Il ne faut pas commencer à répliquer à ces choses-là, alors on les laisse parler.»

D’autant plus que les propos tenus par certains patients sont tellement farfelus qu’ils frisent le «burlesque», a ajouté le docteur Lizé, alors «c’est moins confrontant que d’autres choses (et) ça ne vaut même pas la peine de répondre».

«On s’aperçoit que ces gens-là sont convaincus de toute façon, a-t-il dit. Leur idée est déjà faite, ils s’en viennent souvent nous ‘challenger’, nous provoquer, et moi je trouve que ça ne donne absolument rien de rentrer là-dedans.»

Patients (mal) renseignés

«C’est encourageant de voir que les patients veulent comprendre ce qui se passe, a admis le docteur Vinh. C’est encourageant qu’ils veuillent apprendre des choses pour prendre des décisions informées. Le problème, c’est la fiabilité des ressources qu’ils utilisent.»

Pour un néophyte un peu inquiet de ce qui se passe autour de lui, il pourra être plus facile de croire à un vaste complot mondial visant à implanter une puce électronique à des dizaines de millions de personnes que de comprendre ce que fait l’ARN messager.

Mais des informations faciles à digérer pourront en revanche être incorrectes ou incomplètes, a souligné le docteur Vinh, et un problème surviendra quand le patient sera convaincu que ces informations trouvées sur Facebook ou Google sont de meilleure qualité que celles dont dispose le professionnel de la santé.

La meilleure arme du médecin, a dit le docteur Lizé, sont les connaissances scientifiques dont il dispose. À un patient qui craint de voir le vaccin reprogrammer son ADN, on pourra par exemple essayer d’expliquer que le vaccin ne contient pas d’ADN, mais plutôt des fragments d’ARN.

«J’essaie de faire de l’enseignement, d’expliquer, a-t-il dit. Mais si je vois que c’est futile, je vais arrêter, je ne perdrai pas mon temps.»

Le dialogue pourra finir par porter des fruits, avec un peu (ou beaucoup) de patience.

Le docteur Vinh partage l’histoire d’un collègue dont les discussions se sont étirées sur plusieurs semaines avec un membre de l’équipe d’entretien. Tout d’abord farouchement opposé à la vaccination, au bout de cinq ou six semaines cet employé a confié au médecin être finalement allé se faire vacciner et avoir emmené toute sa famille avec lui.

Offrir au patient des informations personnalisées pourra aussi le guider dans la bonne direction, a dit la docteure Ezer, comme dans le cas d’un patient qui souffre d’asthme ou d’emphysème et qui a lu des généralités sur internet.

«Comment est-ce que je peux personnaliser les informations pour qu’ils comprennent l’impact pour eux, étant donné leurs antécédents médicaux? J’essaie de contextualiser pour qu’ils prennent les décisions avec les bonnes informations. Et quand j’explique qu’ils ont une maladie chronique et qu’ils ont des risques plus élevés, souvent ça aide à contextualiser», a-t-elle expliqué.

Le danger, poursuit la docteur Ezer, est de voir certains patients hésiter à consulter un médecin parce qu’ils ont peur du jugement — que ce soit parce qu’ils ont continué à fumer ou à boire, ou parce qu’ils ont choisi de ne pas se faire vacciner.

«On a vu dans plusieurs études et j’ai vu plusieurs situations de patients qui ne consultent pas parce qu’ils ont peur du jugement et on trouve des cancers, on trouve des choses qui n’ont pas été diagnostiquées assez rapidement, a-t-elle dit. Donc ça m’inquiète énormément, cet impact sur les autres problèmes de santé.»

Ultimement, la situation pourra devenir très frustrante pour des professionnels de la santé qui se dévouent corps et âme pour faire avancer la science et pour protéger la population, avoue-t-elle.

«Est-ce que je comprends la logique d’un patient qui me dit qu’il continue à fumer, mais qui ne veut pas prendre son vaccin COVID?» demande-t-elle en conclusion.

«Non.»