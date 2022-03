Commerce: le Canada et l’Inde relancent les négociations en vue d’un accord global

OTTAWA — La ministre du Commerce international, Mary Ng, a indiqué que le Canada et l’Inde ont convenu de reprendre leurs efforts de longue date en vue d’un accord commercial global.

À la suite de réunions à New Delhi avec son homologue indien, Shri Piyush Goyal, Mme Ng a déclaré que les deux pays chercheraient à conclure un accord des «premiers progrès» comme première étape.

Elle estime que cela fournira un cadre pour l’accord de partenariat économique global, ou APEG, un accord bilatéral dont les deux pays parlent depuis 2008.

Les objectifs comprennent des engagements de haut niveau concernant les biens et services, l’établissement de règles d’origine, l’élimination des obstacles techniques au commerce et la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends.

Le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi a mis en œuvre un certain nombre de changements politiques et structurels ces dernières années qui ont contribué à ouvrir la porte aux investissements internationaux.

Dans une déclaration commune, les deux pays affirment que le commerce bilatéral a considérablement rebondi après la pandémie de COVID-19, atteignant 6,29 milliards $ en 2021, soit 12 % de plus que l’année précédente.

Ils espèrent renforcer les échanges et les liens commerciaux dans des domaines clés, tels que les produits agricoles, les produits chimiques, les automobiles, l’énergie, l’électronique et les minéraux et métaux.

Mme Ng et M. Goyal ont également convenu d’intensifier les travaux sur la reconnaissance de la façon dont le Canada aborde la gestion des risques phytosanitaires dans les légumineuses, une exportation majeure qui constitue un aliment de base du régime alimentaire indien.

Les légumineuses comme les lentilles et les pois représentent plus de 95 % des exportations agroalimentaires canadiennes vers l’Inde, qui, ces dernières années, a imposé des droits de douane sur les importations et renforcé la lutte antiparasitaire dans le but de stimuler la production nationale.

Le Canada ne fumige pas les exportations de légumineuses vers l’Inde et demande depuis longtemps une exemption des règles qui exigent que les cultures soient fumigées avant d’arriver dans le pays.

«Le Canada s’est réjoui que l’Inde envisage de permettre l’importation de légumineuses sans pénalité en cas de fumigation par le bromure de méthyle à leur arrivée, jusqu’à la finalisation d’une approche systémique pour les légumineuses canadiennes», indique le communiqué conjoint.