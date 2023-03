Commissaire autochtone à la GRC: une «excellente idée», dit Justin Trudeau

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu’avoir une personne autochtone comme prochain commissaire de la GRC serait «une excellente idée».

Il a fait ce commentaire en réponse aux questions des journalistes à Winnipeg vendredi au sujet d’un appel de certains dirigeants des Premières Nations demandant au gouvernement de s’assurer que la prochaine personne à la tête de GRC soit autochtone.

La commissaire de la GRC, Brenda Lucki, doit prendre sa retraite ce mois-ci, un peu avant la fin de son mandat de cinq ans.

Elle a été nommée en avril 2018 et a dirigé la police fédérale pendant quelques années chaotiques qui ont compris la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire moderne du Canada, ainsi que des appels croissants au «définancement» de la police et des allégations de racisme systémique au sein de la GRC.

M. Trudeau a dit que la prochaine personne qui prendra les fonctions de commissaire de la GRC sera sélectionnée par un processus indépendant et il ne s’est pas engagé à ce que ce soit un Autochtone.

Il a dit qu’apporter des changements à une institution comme la GRC «ne consiste pas seulement à placer la bonne personne au sommet».