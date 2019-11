Commission Laurent : le manque de voix des jeunes dans le système déploré

MONTRÉAL — Devant la Commission Laurent sur la protection de la jeunesse jeudi, le groupe Accès au droit et à la justice a déploré le manque de voix des jeunes dans le système de protection de la jeunesse et dans leur accès à la justice.

Les jeunes ne connaissent pas leurs droits, a constaté Valentine Fau, porte-parole de ce groupe. L’approche est trop «adulto-centrée» et doit être remise en question. Personne ne prend le temps d’expliquer le système de protection de la jeunesse aux jeunes qui vivent dans ce système.

Mme Fau estime que les intervenants sociaux devraient être «un relais essentiel» en la matière, en informant les jeunes de leurs droits. Or, plusieurs travailleurs sociaux soulignent qu’ils manquent de formation juridique en la matière. Et ceux qui ont cette formation juridique, à savoir les avocats et les juges du système de protection de la jeunesse, eux, n’ont pas la formation en travail social. Mme Fau a donc plaidé pour un partage de connaissances entre les professionnels dans ce secteur.

Elle croit que même les jeunes entre eux peuvent partager leurs apprentissages. Quand on dit à un jeune «tu fais ça, c’est tout», il a tendance à se braquer. Mais s’il participe à un projet, s’il le «co-construit», cela favorisera son épanouissement et son apprentissage de l’autonomie, a-t-elle expliqué.

La commission, qui est présidée par l’ancienne syndicaliste infirmière Régine Laurent, entendra ensuite la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec.

La semaine prochaine, la commission se déplacera à Sept-Îles pour y tenir trois journées d’audiences. Elle reviendra par la suite à Montréal le 26 novembre.