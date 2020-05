Commission sur la DPJ: une réflexion sur le poids des liens du sang sera faite

MONTRÉAL — Laisser un enfant avec ses parents biologiques à tout prix ou le placer en famille d’accueil? Cette question de société sur l’importance des «liens du sang» fera partie des réflexions de la Commission spéciale sur la protection de la jeunesse qui a clos ses audiences publiques jeudi.

En conférence de presse vendredi matin, la présidente de la commission, Régine Laurent, a livré des constats tirés des expériences partagées par tous ceux qui ont témoigné devant elle au cours des derniers mois.

Dont celui-ci: il faut entamer cette réflexion sur les liens du sang par rapport à l’intérêt de l’enfant, a rapporté Mme Laurent, en soulignant que la commission n’a pas pris de position à ce sujet.

Il y a une vaste analyse à faire, a-t-elle dit.

Mais des jeunes comme des chercheurs ont témoigné que le va-et-vient incessant — les essais et erreurs et retours en famille d’accueil quand la famille d’origine ne réussit pas à prendre soin de ses petits — peut être néfaste pour leur développement.

Certains ont dit qu’il fallait mettre l’accent sur ce qui est réellement dans l’intérêt de l’enfant, pour qu’il soit dans un milieu bienveillant où il pourra s’attacher.

L’élément déclencheur de cette commission a été la mort d’une fillette de Granby, retrouvée dans un état lamentable en avril 2019 et décédée peu après, même si elle avait fait l’objet d’un signalement auprès de la DPJ.

«Il y a malheureusement eu plus de ces drames au Québec depuis la mort de Tililly», le nom donné par Mme Laurent à la petite fille de Granby.

D’autres constats

Mme Laurent estime que la DPJ devrait être l’unité des «soins intensifs» du système de protection de l’enfance, et non une porte d’entrée pour obtenir des services, ce qu’elle est devenue au fil du temps, a-t-elle déclaré vendredi.

Il doit s’agir d’un moyen ultime, insiste-t-elle. Les enfants pris en charge par l’État, par la DPJ, ça devrait être une petite proportion.

«C’est clair qu’il faut agir en amont, dit-elle, on va travailler dans le sens de la prévention.»

Et pour cela, il faut penser au financement des organismes communautaires, qui sont en première ligne, dit-elle.

Les audiences avaient débuté en octobre et se sont terminées jeudi, en mode virtuel.

Des citoyens, des experts et des groupes ont déposé au total 225 mémoires.

La présidente et son équipe passent maintenant en mode analyse de tout ce qui leur a été soumis.

Mme Laurent a rapporté que ce qui l’a le plus choquée et ébranlée tout au long des mois d’audiences est la détresse et la souffrance.

Celles des jeunes et des enfants dans le système de la protection de la jeunesse et celles aussi des intervenantes et travailleurs sociaux.

Les jeunes lui ont parlé d’instabilité, de problèmes d’attachement, de la difficulté d’être bousculés d’une famille d’accueil à l’autre.

Quant aux intervenants, ils ont exprimé le désir de bien faire leur travail, mais ont dit en être incapables, vu la cadence et le nombre de jeunes dont ils doivent s’occuper.

Mme Laurent croit qu’elle aura l’écoute du gouvernement Legault et que l’argent sera au rendez-vous pour apporter les changements nécessaires.

«Ma voix forte va demeurer», a-t-elle assuré, soulignant qu’elle voit mal comment le gouvernement pourra laisser de côté les familles et les enfants les plus vulnérables.

Un rapport sera remis au gouvernement le 30 novembre. Il formulera des recommandations qui auront pour but de mieux répondre aux besoins des enfants.