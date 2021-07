Commotion: nouvel outil pour identifier les patients à risque de symptômes prolongés

Annalise Mathers ne se souvient pas de la chute en ski qui a causé sa commotion cérébrale il y a quatre mois, mais elle se souvient très bien de la désorientation qui a suivi.

Deux planchistes ont coupé directement devant la Torontoise de 28 ans en mars, provoquant sa chute. Même si elle se sentait plutôt bien quand elle a repris ses esprits, le mal de tête qui est apparu quelques heures plus tard lui a clairement indiqué que quelque chose clochait.

Elle a reçu un diagnostic de commotion cérébrale le lendemain, lançant une convalescence de quatre mois qui serait remplie d’inconnus, notamment quelle forme prendraient ses symptômes et combien de temps ils dureraient.

«Ça a ajouté de l’incertitude dans ma vie (…) de ne pas savoir comment je me rétablirais ou quand, a dit Mme Mathers. Les gens ont des expériences tellement diverses avec les commotions cérébrales que ça devient difficile de cartographier la récupération.»

Des chercheurs du University Health Network de Toronto tentent d’aider les patients de commotion cérébrale à y voir un peu plus clair. Ils utilisent les données tirées d’une récente étude pour développer une calculatrice qui pourrait aider les médecins à identifier qui sera plus à risque de symptômes prolongés après une commotion (ce qu’on appelle un syndrome post-commotionnel persistant, ou SPCP).

La calculatrice, qui serait idéalement utilisée chez des patients adultes au moment du diagnostic, a été présentée cette semaine. Elle fournit une cote de risque en fonction des réponses du patient à cinq questions.

«On pensait que ça pourrait être utile pour les cliniciens d’avoir une calculatrice facile à utiliser pour dire, ‘OK, est-ce que cette personne devant moi présente des facteurs de risque pour de futurs symptômes à long terme de commotion cérébrale’?», a dit le docteur Mark Bayley, le directeur médical de Toronto Rehab.

Une étude publiée jeudi par le docteur Bradley et ses collègues dans le journal PLOS Medicine examine les données provenant de patients ayant subi une commotion cérébrale en Ontario pour voir lesquels ont eu besoin de soins spécialisés au moins six mois après leur blessure.

Ils ont constaté que 12,5 % des patients ont ressenti des symptômes prolongés. Le docteur Bayley croit que le chiffre réel est plutôt de 15 %, si on tient compte de ceux qui ont eu des symptômes, mais n’ont pas demandé de soins supplémentaires.

Leurs travaux indiquent que les gens de plus de 61 ans et les adultes qui ont eu fréquemment recours aux services de santé dans l’année précédant leur commotion ont un risque plus élevé, tandis que le risque le plus important a été mesuré chez ceux qui ont des antécédents de troubles psychiatriques, d’anxiété ou de dépression.

«Quand les gens ont des problèmes de santé mentale préexistants, et qu’on y ajoute une commotion cérébrale, est-ce que ça les rend plus vulnérables? Peut-être que leurs neurotransmetteurs changent (…) et il faut faire attention», a dit le docteur Bayley.

Il a ajouté que des commotions précédentes n’ont pas semblé «aussi importantes que (les chercheurs) l’auraient pensé» dans la prédiction de symptômes prolongés.

Les symptômes physiques, visuels, cognitifs et/ou émotionnels du SPCP peuvent inclure des maux de tête, des étourdissements, des douleurs cervicales, de la sensibilité à la lumière, des troubles de concentration, de la distraction et de l’irritabilité. Tout ce qui dure plus de trois mois après la blessure est considéré comme étant un SPCP, dit le docteur Bayley.

Mais que veut dire un score élevé pour le traitement? Le docteur Bayley dit que les médecins cherchent encore la meilleure façon d’aider ceux affligés d’un SPCP.

«On n’y est pas encore, mais on croit qu’en les suivant étroitement, en essayant de soigner leurs maux de tête un peu mieux, en les incitant à faire de l’exercice, en les soignant plus tôt, avec du counseling et de la relaxation (…) probablement qu’on pourrait avoir une réduction du nombre de gens avec des symptômes à long terme», a-t-il dit.

Mme Mathers a souffert presque quotidiennement de maux de tête et d’une sensibilité à la douleur qui l’empêchaient parfois de sortir du lit pendant les dix premières semaines de sa commotion cérébrale.

Elle affirme voir enfin la lumière au bout du tunnel, grâce à un plan de traitement qui met l’emphase sur la gestion des symptômes et l’activité physique.

«Je pense que (le processus de récupération) peut être une source d’isolement, surtout pour les gens qui ne savent peut-être pas qu’ils ont une commotion ou ne comprenne pas sa sévérité, a-t-elle dit. Ça illustre l’invisibilité des commotions cérébrales — quelqu’un peut te voir et ne pas savoir que tu souffres physiquement et mentalement.»

La docteure Alice Kam, une chercheuse qui utilise la calculatrice dans sa pratique depuis six mois, explique qu’il peut être frustrant pour les patients de ne pas savoir combien de temps dureront leurs symptômes, et frustrant pour les médecins de ne pas avoir de réponses à leur fournir.

«Il y a tellement d’inconnu avec les commotions, a-t-elle dit. Cette calculatrice sera très utile pour nous aider à identifier et à rassurer les patients.»