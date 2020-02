Commotions cérébrales au hockey: le CUSM crée une nouvelle façon de les identifier

MONTRÉAL — Les commotions cérébrales au hockey sont fréquentes mais peuvent être difficiles à diagnostiquer, surtout dans le feu de l’action. C’est pourquoi des chercheurs du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) ont développé une nouvelle technique — rapide et facile — qui pourrait servir à détecter la commotion d’un joueur avant que la partie de hockey ne soit terminée.

L’équipe de chercheurs était dirigée par le Dr J. Scott Delaney, urgentologue et spécialiste de médecine sportive au CUSM.

La méthode qu’ils ont développée est un test d’équilibre spécifique aux hockeyeurs.

Ils ont créé un système de notation des erreurs d’équilibre, un test que les joueurs de hockey peuvent effectuer avec leurs patins et sans retirer leur équipement (à l’exception du casque et des gants) debout sur la bande de caoutchouc noire que l’on trouve dans les couloirs et les vestiaires de la plupart des arénas.

La sécurité et la fiabilité de ce nouveau test ont été évaluées dans une étude récemment publiée dans le Clinical Journal of Sport Medicine. D’autres recherches sont en cours pour démontrer la validité du test en tant qu’outil de diagnostic des commotions cérébrales.

Pour le Dr Delaney, ce nouveau test peut résoudre de nombreuses difficultés: certains symptômes des commotions cérébrales peuvent apparaître bien après le coup reçu, et un examen physique ne permet pas de les détecter. Sans compter que des joueurs, qui veulent finir la partie et ne pas être retirés de la glace, peuvent minimiser leurs symptômes.

Ceux-ci sont divers et peuvent comprendre, entre autres, des étourdissements, de la confusion, des maux de tête, une vision trouble, une sensation de nervosité, de flottement ou de tristesse, de la fatigue et des troubles de l’équilibre.

Pourquoi l’équilibre a-t-il été utilisé comme facteur diagnostic par l’équipe du CUSM? Parce qu’il peut être objectivement observé et sollicite plusieurs fonctions du cerveau, a expliqué le Dr Delaney.

Il souligne qu’il est important que les joueurs soient retirés du jeu dès qu’ils ont subi une commotion: cela prendra moins de force au prochain choc pour causer une seconde commotion et celle-ci prendra aussi plus de temps à être soignée.

Peter Smith, le coach de l’équipe de hockey féminine de l’Université McGill, se réjouit de la simplicité du test et de son efficacité. Il s’en est déjà servi avec ses joueuses: «Cela va les aider à conserver leur cerveau en santé».

Dr Delaney espère que son test sera éventuellement utilisé par Hockey Québec et Hockey Canada.